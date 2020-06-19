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Декрет для отцов: в Раде раскрыли детали законопроекта

19 июня, 14:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Парламентарии предлагают ввести три типа отцовского отпуска

В Верховной Раде Украины разработали законопроект № 3695, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск. Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"В нашем обществе царит стереотип, что дети – не мужское дело. К сожалению, он долгое время был закреплен юридически. Например, в 2017 году Верховный суд Украины признал законными действия одной из компаний, которая не отпустила мужа "в декрет" и уволила его за прогулы. Эту ситуацию нужно исправлять", – написала Кравчук.

Документ предлагает ввести понятие "отцовский отпуск". Он будет трех видов:

  • при рождении ребенка – одноразовый оплачиваемый, продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных;
  • по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста – с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством;
  • если ребенок нуждается в домашнем уходе, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы; продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.

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"Право на отцовский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС, а ее продолжительность колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении. По статистике, более 40% европейских пап пользуются этой возможностью. Надеюсь, мы присоединимся к европейской практике в ближайшее время", – добавила Кравчук.

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Как сообщалось, в предложенном парламенту проекте закона "О труде" также предусматривается возможность одновременного декретного отпуска для отца и матери.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как живут украинские папы в декрете:

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Источник: Сегодня

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