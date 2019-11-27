Делаем покупки – помогаем экономике: эксперт объяснил важность "черной пятницы"

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Эксперты считают, что "черные пятницы" приносят немалую пользу для украинской экономики. Собственно, как и в каждой стране, где значимым "двигателем роста" является потребительская активность.

"Конец ноября и декабрь можно назвать одним маркетинговым периодом. Это период предновогодних и рождественских скидок. Это просто желание людей как можно больше продать до "мертвого сезона", который наступает 31 декабря и длится месяца полтора", - говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко..

Так, по его словам, некоторые категории товаров могут делать в этот период определенные всплески, но достаточно редко и несистемно. Деньги в Украине дорогие – порядка 25% (проценты по кредитам. – Ред.). Если товар лежит, продавец теряет минимум 2,5%.

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"Конечно, подобные акции влияют и на экономику Украины. Минэкономразвития, как и Нацбанк, уже года полтора говорят о том, что экономика Украины растет за счет внутреннего спроса. К сожалению, других драйверов они не видят. Поэтому по факту то, что мы покупаем, это есть основание для роста экономики", – отмечает эксперт.

Подробнее читайте в материале – "Черная пятница" по-украински: теперь мы опережаем даже американцев.

Ранее специалисты по маркетингу сервиса онлайн-кредитования MyCredit поделились советами эффективного шопинга, которые уберегут вас от чрезмерных трат в Черную пятницу.

А подборку шопинг-безумия в Черную пятницу смотрите в видеоролике:

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