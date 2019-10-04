Делаем запасы на зиму: какие продукты выгодно взять именно сейчас, а с какими лучше повременить

Закупаем борщнабор с бакалеей, но не спешим с картошкой и "олией"

/ Фото: Pixabay

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Сезон заготовки запасов на зиму подходит к концу, но рачительные хозяева еще могут сэкономить, закупив кое-что впрок. В какие "долгоиграющие" продукты можно вложить деньги, выяснили новости "Сегодня".

Корнеплоды

Эксперты напоминают, что сезон заготовки помидоров закончился в середине сентября, сейчас они уже дорогие, 20—25 грн/кг — вдвое больше, чем было на оптовых рынках две недели назад. Но тем горожанам, у кого есть погреб или неотапливаемый подвал, стоить закупить впрок свеклу, морковь, лук. Покупать их надо, исходя из расчета 20—30 кг на едока, то есть для семьи из четырех человек это 80—120 кг каждого продукта, которых должно хватить до мая. По оценкам экспертов агрорынка, сейчас на свеклу, морковь, лук оптимальная цена — 5,5—6 грн/ кг и 6—6,5 грн/ кг, речь идет об оптовых ценах на агрорынках: от одного мешка весом 20—22 кг. Мешок лука можно купить за 5,5—6,5 грн/ кг. В рознице все это дороже на 3—5 грн/кг.

"До зимы ждем роста цен на борщнабор на 15% и более, — прогнозирует директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — А вот картофель покупать впрок вряд ли стоит, цены высокие, от 15 грн/кг, и не факт, что за счет импорта "бульбы" рынок в октябре — ноябре не обвалится на треть".

Несложные расчеты показывают, что экономия при закупках моркови, свеклы и лука составит для семьи из четырех человек 250—300 грн за сезон. С Дорошенко не согласен глава Союза украинского селянства Иван Томич: по его словам, картофель будет весной вдвое дороже, так как селяне массово отказываются от его выращивания из-за низких закупочных цен, поэтому стоит ожидать дефицита продукта.

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Бакалея

Те, у кого нет погребов, могут сэкономить, запасшись сейчас бакалеей.

"Гречка подорожает, так как ее засеяли на 60% меньше, чем год назад, — разъяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Поэтому ожидаем роста цен на гречку до 28—32 грн/кг (сейчас 20—22 грн/кг). Также возможен рост цен на сахар, который дешевел несколько лет, что привело к сокращению посевных площадей в этом году на 25%".

Дорошенко добавил, что из-за высоких цен на картофель многие перейдут на дешевые крупы — перловку, горох, манку. Поэтому они подорожают на 15—20%, или 1,5—2 грн/кг. На столько же вырастут цены на макаронные изделия. Зато цены на "олию" останутся стабильными, поэтому запасаться ею не надо. В итоге при закупках бакалеи на семью из расчета по кило каждого продукта на едока на месяц (гречка, горох, перловка, макароны) экономия составит около 100 грн.

А народ ждет распродаж

У закупок впрок есть и противники. Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что при хранении овощей в погребах до 10% запасов за зиму портится, в итоге сэкономится денег на 10% меньше.

"Лучше положить их на депозит, и к весне потратить проценты на покупку подорожавших продуктов", — советует эксперт.

А пенсионерка Екатерина Бунчук рассказала нам, что, например, бакалею намного выгоднее покупать в супермаркетах по акции:

"Часто бывают распродажи лапши или спагетти со скидкой 30—40%, это дает экономию 6—7 грн на пачке в 400 г, со скидкой часто продают подсолнечное масло. А за борщнабором нужно ходить на рынки в субботу после обеда, когда селяне торопятся домой и распродают остатки со скидкой".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине выросли цены на продукты за лето. Например, в августе особенно подорожали яйца, яблоки, сахар, масло, курятина и свинина.

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