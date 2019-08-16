Дело Грымчака, ликвидация УАПЦ и рекордный рост экономики: итоги недели

Курс гривни за день отыграл практически все потери, а украинцы декларируют все больше доходов

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Общество

16 августа Деснянский районный суд Чернигова будет избирать меру пресечения для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Прокуратура просит суд его под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 млн грн. 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тыс. долларов взятки.

Теперь 78 бесплатных препаратов находится в реестре программы "Доступные лекарства". Их стало на 14 больше, сообщила Национальная служба здоровья Украины. В реестре лекарственные средства не только украинских фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.

274 участника ВНО в этом году получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем. При этом по математике 200 баллов получили 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному. Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

Увеличилось на 14 тыс. за прошлый год количество поданных украинцами деклараций, а задекларированных доходов – на 27 млрд грн. Сумма налога на доходы физических лиц выросла на 1 млрд грн, военного сбора – на 200 млн грн. Наибольшие суммы налога на доходы уплачены киевлянами (2 млрд грн), жителями Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей.

Поднялся до 35°С в столице 13 августа столбик термометра, впервые в этом году. Исторически же самым жарким было 13 августа 2010 года, когда температура достигла 36,6°С.

Вынесли 16 497 постановлений патрульные Киевской области за январь-июль за превышение скорости движения. Из них: за превышение более чем на 20 км/ч – 14 233 постановления; за превышение более чем на 50 км/ч – 2 264 постановления. Полицейские фиксировали нарушения с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM.

По четырем предметам, а не как сейчас по трем в 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Два предмета – украинский язык и математика – будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения. Третий предмет – история Украины либо иностранный язык. Четвертый предмет – по выбору абитуриента – из существующего и сейчас перечня. Тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.

Наладило серийную модернизацию танков Т-64 государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод". Ранее такую модернизацию проводил только Харьковский бронетанковый завод, который уже направил в украинскую армию около полутора сотен танков.

Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии. Участниками олимпиады по информатике были 335 школьников из 88 стран. В олимпиаде по астрономии соревновались 270 участников из 47 стран.

Направили в суд дела в отношении 38 судей по состоянию на 30.06.2019 детективы НАБУ и сообщили о подозрении еще шести судьям. При этом ни в одном из этих дел не вынесено решение.

20% украинцев, которые долгосрочно работали за границей, не планируют возвращаться туда на заработки. Основной причиной оказался психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных – 4 из 10 респондентов. У трети исчезла необходимость выезжать на работу за границу, так как они начали зарабатывать достаточно в Украине.

Получила 2043 заявления и сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Национальная полиция за семь месяцев 2019 года.

Единый госреестр ветеранов войны появится в Украине – Кабинет министров одобрил положение о нем. Создание реестра поручено Министерству по вопросам ветеранов.

Кабмин утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Оно предусматривает, что визы не нужны при условии, что продолжительность пребывания в стране не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

Дополнительные 2 млрд грн направлены на ремонт дорог – Кабмин направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,92 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

УАПЦ официально прекратила существование – соответствующее сообщение опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа. 29 июля 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Согласие не менее 75% жильцов будет требоваться для начала реконструкции старого жилья. Об этом говорится в законопроекте "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", разработанном Минрегионом.

Не смогут посещать детсады и школы дети, не вакцинированные по календарю прививок. Об этом сообщили и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр образования Лилия Гриневич, призвав родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые прививки. В апреле 2019 года Верховный суд Украины подтвердил, что учебные заведения имеют право не допускать детей без прививки в образовательные учреждения.

Экономика

Укрепил на 18 копеек до 25,14 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 августа. Всю минувшую неделю гривня стабильно дешевела, но в конце недели сразу отыграла практически все падение.

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Вырос на 4,6% по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины в годовом выражении. Этот показатель является наивысшим с четвертого квартала 2016 года. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года ВВП во втором квартале вырос на 1,6%.

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Ускорился до 10,3% в годовом измерении в июле, по данным Нацбанка, рост цен на сырые продукты питания. Из-за неблагоприятных погодных условий существенно подорожали огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны.

11,3 млн пенсионеров насчитывалось в Украине по состоянию на 1 июля. Пенсионеры по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) – средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) – 2547 грн, при потере кормильца (6%) – 2853 грн, по выслуге лет (5%) – 4124 грн, социальные пенсии (1%) – 1571 грн.

Завершить процесс взыскания долга в 3 млрд долларов с "Газпрома" рассчитывает "Нафтогаз Украины" в конце 2020 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Нафтогаз добился ареста активов Газпрома в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии, поскольку в этих странах нет активов российской компании, которые можно было бы заморозить.

Составило 1,619 млрд долларов отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% – до 29,544 млрд долларов, импорт – на 7,9%, до 31,164 млрд долларов.

Зафиксировано 36 случаев заболевания АЧС (африканской чумой свиней) на территории 16 областей за 7 месяцев, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила Госпродпотребслужба. В целом с 2012 по 2019 годы в Украине из-за вируса АЧС уничтожено 194 тыс. свиней, в том числе 175 тыс. – в специализированных хозяйствах и 19 тыс. – в частном секторе.

Снизились на 0,6% потребительские цены в июле по отношению к июню этого года, тогда как в годовом измерении инфляция зафиксирована на уровне 9,1%, сообщила Государственная служба статистики.

Ощадбанк возобновил выдачу "теплых" кредитов для объединений совладельцев многоквартирных домов. 8 августа их выдачу возобновили также ПриватБанк и Укргазбанк.

На уровне 409,8 млн грн установлена стартовая цена аукциона по продаже пула активов 17 обанкротившихся банков. Ранее эти активы выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, но не нашли покупателей. Новые торги пройдут 12 сентября по "голландской" модели.

120 млн грн убытков понесли украинские пчеловоды в 2019 году из-за отравления пчел пестицидами и ядохимикатами, сообщили в Союзе пасечников Украины. Погибло около 40 тыс. пчелиных семей.

Увеличился на 20% экспорт продукции мясной группы из Украины за полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 364 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Одна из причин роста – расширение географии поставок.

Импортировала 124,3 тыс. тонн пальмового масла в январе-июле Украина на 82,3 млн. Наибольший объем был завезен из Индонезии – на 65,8 млн долл. Из Малайзии – на 15,2 млн долл., из Швеции – на 589 тыс. долл. В 2018 году импорт пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.

Инициирует повышение в среднем на 15% Министерство инфраструктуры тарифов "Укрпочты" на доставку периодических изданий с 1 января.

Составил 7,47 млрд грн объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало августа, что на 1,54 млрд грн, или на 17%, меньше показателя месяцем ранее. В июле Фонд завершил ликвидацию шести банков и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Повысило на 2,5 млн тонн министерство сельского хозяйства США прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (июль 2019 – июнь 2020) по сравнению с июльским прогнозом – до 36,5 млн тонн. Экспорт кукурузы может составить 30 млн тонн, что на 2 млн тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства. Кроме того, увеличен прогноз производства украинской пшеницы в текущем маркетинговом году по сравнению с июльским прогнозом на 0,2 млн тонн – до 29,2 млн тонн, а прогноз экспорта – на 0,5 тыс. тонн – до 19,5 млн тонн.

Увеличился на 31% объем перевозок по Днепру в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5,5 млн тонн. При этом количество рейсов уменьшилось на 31% – до 5775.

Привлекло в бюджет 1,96 млрд грн на аукционах по продаже ОВГЗ 13 августа Министерство финансов. Объем выпуска облигаций стабильно сокращается, а их доходность уменьшается, т.к. Минфин уже почти полностью использовал квоту на внутренние заимствования на 2019 год.

4,5 тыс. раз таможня в январе-июле приостанавливала оформление товаров из-за подозрений в нарушении прав интеллектуальной собственности, при этом было возбуждено всего семь дел по фактам ввоза товаров, которые включены в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. На 1 августа в этот реестр объектов по заявлениям правообладателей внесено 4096 объектов

Государственный концерн "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного Министерством внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов для замены имеющихся у них Ан-32Б. Поставляться будут самолеты Ан-178.

Сократился на 12,9% транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 632,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные "Укртранснафты". Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за семь месяцев составил 1 млн 293,9 тыс. тонн, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

60 тыс. граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции, на протяжении мая-июля дополнительно привлечено к декларированию. Об этом сообщили в ГФС. Также привлечено 5 тыс. граждан, которые предоставляют услуги по обработке и сбору урожая.

Мир

25 тыс. украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях, уже получили российское гражданство. Об этом сообщили в МВД РФ. Заявлений же на получение российских паспортов подано 60 тыс.

Взлетели на 1000% в период с 1978 по 2018 год зарплаты главных исполнительных директоров (СЕО) в США, тогда как рост зарплат обычных сотрудников составил 12%, показало исследование аналитического центра Economic Policy Institute. Главы 350 крупнейших компаний страны в 2018 году в среднем получили по 17,2 млн долларов, в то время как среднестатистические сотрудники заработали 64,5 тыс. В целом зарплата гендиректоров превышает зарплату обычных сотрудников в 278 раз, тогда как в 1989 году CEO получали в 58 раз больше, а в 1965 году – в 20 раз.

Google остается самым популярным поисковиком в США: 94% всех поисковых запросов отправляются с сервисов, принадлежащих компании Google. На основной поисковик приходится 69,4%, Google Images -20,5%, YouTube – 2,98%, Google Maps – 0,75%. Выше 1% доля только у Amazon (1,99%), Yahoo! (1,41%) и Bing (1,18%).

Центральный банк Бразилии будет продавать наличные доллары из валютных резервов из-за падения курса национальной валюты – реала. Всего планируется продать около 3,8 млрд долларов, что составляет 1% от общего размера резервов. Власти Бразилии решили пойти на такой шаг впервые с 2009 года.

Несколько тысяч военных КНР сосредоточены вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты граждан.

НАСА обнаружило приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса. Он приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день он будет в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.

В сумме владеют капиталом 1,4 трлн долларов25 богатейших семей мира, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в 190,5 млрд долларов. Это на 39 млн больше, чем в прошлом году.

Достигли шестилетнего максимума цены на золото 13 августа, на фоне мирового экономического спада. Стоимость декабрьского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex составила 1 535 долларов за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%,

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На сумму около 260 млн долларов получат господдержку в Казахстане полмиллиона человек в соответствии с президентским указом о мерах по снижению долговой нагрузки граждан. Предполагается, что у тех, кто получит эту помощь, долговая нагрузка в среднем снизится на 40%, а у 260 тысяч граждан долги перед банками и микрофинансовыми организациями будут погашены полностью. Чтобы погасить долги получателям помощи не нужно идти в кредитные организации, кредиторы сами все за них оформят. Люди только получат уведомления о списании долгов.

На 8 из 10 смартфонов в мире сейчас установлена операционная система Android, отмечается в исследовании Bloomberg.

Сократилось вдвое за последние 50 лет количество животных в лесах на планете, заявляют исследователи Всемирного фонда дикой природы (WWF). Наиболее пострадавшими категориями исследователи называют амфибий и млекопитающих.

Потерял 3-5 млрд долларов Дональд Трамп за время своего президентства (с января 2016 года). По его словам, он больше всего тратит на услуги адвокатов.

108 тыс. бутылок односолодового скотча (шотландского виски) на сумму 40,7 млн долларов было продано в 2018 году на аукционах. По данным английского дилера алкоголя Rare Whisky 101, это на 62,7% превышает объем сделок на торгах годом ранее. Средняя стоимость аукционной бутылки скотча в 2018 году составила почти 388 долларов, прибавив за год более четверти в цене. По итогам прошлого года инвестиции в скотч из "золотой" тысячи принесли бы покупателю около 30% годовых (годом ранее – 27,5%). Рекордным остается 2016 год – тогда тысяча лучших бутылок скотча совокупно подорожала на 38,3%.

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