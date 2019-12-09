Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Дело на 3 млрд долларов: суд в Лондоне снова займется "долгом Януковича"

9 декабря, 12:23

Судьи рассматривают апелляцию российской стороны

/ Фото: AFP

Верховный суд Великобритании проведет на этой неделе – 9-12 декабря – очередные слушания в рамках судебного процесса в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого "долга Януковича" суммой 3 млрд долл.

Компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы России, оспаривает решение апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре.

В суде напомнили, что это решение было принято в ответ на апелляцию Украины, утверждающей, что кредит был получен под политическим давлением.

Реклама

Читайте также: Украину внесли в ТОП-3 стран-должников России

Что такое "долг Януковича"?

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов в последствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

В тренде
"Мухи отдельно, котлеты отдельно": стоит ли обсуждать газ на "нормандской встрече"

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия суд кредиты Украина апелляция долг Януковича

Источники: УНИАН , Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...