Дело на 3 млрд долларов: суд в Лондоне снова займется "долгом Януковича"

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Верховный суд Великобритании проведет на этой неделе – 9-12 декабря – очередные слушания в рамках судебного процесса в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого "долга Януковича" суммой 3 млрд долл.

Компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы России, оспаривает решение апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре.

В суде напомнили, что это решение было принято в ответ на апелляцию Украины, утверждающей, что кредит был получен под политическим давлением.

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Что такое "долг Януковича"?

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов в последствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции. В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

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