Дело на 50 тысяч страниц: "Нафтогаз" и "Газпром" вернулись в Стокгольмский арбитраж

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) сегодня, 9 октября, начал слушания по решению Стокгольмского арбитража против "Газпрома", которое обжаловала Россия. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

По его словам, сегодня суд заслушает вступительное слово российской стороны. Это вступительное слово продлится весь день.

"Чтобы объяснить, почему судебные процессы против "Газпрома" занимают так много времени, приведу одну цифру. 50 тысяч – примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

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Ранее Витренко также отмечал, что первое дело в рамках нынешнего рассмотрения в Стокгольме касается решения арбитража, которое обнулило обязательства Украины по положениям контракта "бери или плати". Всего будут рассмотрены три дела. Решения ожидаются в течение нескольких месяцев, то есть, вероятно, уже не 2019 году.

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Ранее топ-менеджер "Нафтогаза" также заявлял, что без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит украинцы должны были бы заплатить "Газпрому" более 73 млрд долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и около 4 млрд долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах.

Как известно, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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