Дело на 600 миллионов: ПриватБанк начал новый суд против экс-владельцев

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

ПриватБанк ровно через три года после национализации финучреждения, 18 декабря 2019 года, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов, говорится в сообщении банка.

"Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – отметили в ПриватБанке. Сумму, о которой идет речь, в банке не назвали.

Кроме того, "Приват" готовится к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий возвращение национализированного в 2016 году государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в т.ч. экс-совладельцу Игорю Коломойскому. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, документ предполагает внесение изменений в законодательство о выводе неплатежеспособных банков с рынка. В частности, изменения планируют внести в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Новшества предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

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Также президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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