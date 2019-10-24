Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Дело на миллиард: Ощадбанк выиграл очередной суд с Россией

24 октября, 19:44

Парижский суд встал на сторону Украины по делу о компенсации более миллиарда долларов из-за аннексии Крыма

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

России не удалось оспорить необходимость компенсации 1,1 млрд долларов Ощадбанку из-за незаконной аннексии Крыма.

Соответствующее решение Парижский Апелляционный суд вынес еще 22 октября, однако в Ощадбанке об этом сообщили лишь сейчас.

Таким образом, судья подтвердил решение международного арбитража от 26 ноября 2018 года и, соответственно, отклонил ходатайство России.

В пресс-релизе украинского государственного банка говорится, что главным аргументом России было то, что "принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред".

Реклама

И чтобы защититься от любых попыток принудительного исполнения решения арбитража, РФ обратилась в Парижский Апелляционный суд.

"Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", – отметили в Ощадбанке.

Однако судья отклонил заявление РФ, посчитав подобную аргументацию безосновательной и необоснованной, а приведенные Россией "абстрактные или гипотетические основания" недопустимыми.

В тренде
Экономист озвучил главное достижение Кабмина Гончарука

В частности, суд откинул утверждения российской стороны о том, что принудительное исполнение решение арбитража может каким-либо образом нарушить ее права, и назвал это "делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции".

Помимо того, не повлияли на судью аргументы о риске обращения взыскания на суверенное имущество или угрозе финансового положения РФ.

Таким образом, в Ощадбанке пришли к выводу, что Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и ненадлежащим образом пользуется французской судебной системой.

А это является доказательством того, что РФ отказывается выполнять собственные международные обязательства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым компенсации Ощадбанк аннексия Крыма оккупация Крыма

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла РадаЭкономика
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020Политика
Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен
Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривенФинансы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...