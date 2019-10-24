Дело на миллиард: Ощадбанк выиграл очередной суд с Россией

Парижский суд встал на сторону Украины по делу о компенсации более миллиарда долларов из-за аннексии Крыма

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

России не удалось оспорить необходимость компенсации 1,1 млрд долларов Ощадбанку из-за незаконной аннексии Крыма.

Соответствующее решение Парижский Апелляционный суд вынес еще 22 октября, однако в Ощадбанке об этом сообщили лишь сейчас.

Таким образом, судья подтвердил решение международного арбитража от 26 ноября 2018 года и, соответственно, отклонил ходатайство России.

В пресс-релизе украинского государственного банка говорится, что главным аргументом России было то, что "принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред".

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И чтобы защититься от любых попыток принудительного исполнения решения арбитража, РФ обратилась в Парижский Апелляционный суд.

"Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", – отметили в Ощадбанке.

Однако судья отклонил заявление РФ, посчитав подобную аргументацию безосновательной и необоснованной, а приведенные Россией "абстрактные или гипотетические основания" недопустимыми.

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В частности, суд откинул утверждения российской стороны о том, что принудительное исполнение решение арбитража может каким-либо образом нарушить ее права, и назвал это "делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции".

Помимо того, не повлияли на судью аргументы о риске обращения взыскания на суверенное имущество или угрозе финансового положения РФ.

Таким образом, в Ощадбанке пришли к выводу, что Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и ненадлежащим образом пользуется французской судебной системой.

А это является доказательством того, что РФ отказывается выполнять собственные международные обязательства.

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