Дело по Роттердам+ должно быть закрыто – адвокат

Прошло почти 18 месяцев с тех пор, как НАБУ возбудило уголовное дело против председателя и членов НКРЭКП относительно принятия так называемой формулы "Роттердам+". До сих пор подозреваемых нет. Дело должно быть закрыто. Такое убеждение высказала Ирина Одинец, представляющая интересы экс-членов Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) во время пресс-конференции в пресс-центре "Главком".

Одинец, которая также представляет интересы Нацкомиссии как юридического лица, отмечает, что, согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу, 18 месяцев является максимальным разумным сроком для расследования особо тяжких дел. По истечение 18 месяцев правоохранительные органы обязаны закончить досудебное производство и принять решение либо о передаче дела в суд с обвинительным актом, либо о закрытии дела.

Адвокат убеждена, что у следствия было достаточно времени, чтобы детально разобраться в ситуации. Она напомнила, что 17 августа 2017 года состоялся громкий обыск по делу, в результате которого детективы НАБУ получили доступ ко всей документации и компьютерам всех членов и работников комиссии с возможностью изъятия жестких дисков. В тот же день у членов комиссии отобрали все мобильные телефоны.

"За полтора года расследования Нацкомиссия предоставила более 20 ответов, включая объяснения, копии документов, сведения, информацию по запросам НАБУ только по этому уголовному делу. Единственное, что не получили детективы – расчеты, на базе которых устанавливалась оптовая рыночная цена (ОРЦ). Но претензии по этому поводу детективы должны адресовать себе же. Ведь все возможные материалы остались в компьютерах, изъятых во время обыска. Несмотря на это и злоупотребляя своими правами, НАБУ начало требовать сначала от Дмитрия Вовка, а затем и от Оксаны Кривенко обоснованные письменные объяснения и расчеты. Каждый раз детектив составлял административный протокол, которые впоследствии отменил суд. Нацкомиссия выиграла дела во всех инстанциях. Прошел год после обыска. Но до сих пор в деле нет подозреваемых ", – говорит адвокат.

Одинец отмечает, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) сделал экспертное заключение о том, что формула "Роттердам +" является экономически обоснованной. Ущерб государству не причинен. Кроме того, на прошлой неделе НКРЭКП обнародовала еще и вывод Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL).

"Заключение независимых международных экспертов совпадает с выводами КНИИСЭ и выводами украинских судов – формула является обоснованной. Более того, EURACOAL резюмировала, что к моменту внедрения в Украине свободного рынка электрической энергии вполне обоснованно продолжать применять подход, который используется сегодня", – продолжает адвокат.

В свою очередь весной этого года Торгово-промышленная палата Украины провела собственный анализ цен на энергетический уголь на украинском и международных рынках. По результатам этого исследования средние ценовые индексы АРІ2 на условиях можно считать наиболее репрезентативными ценовыми индикаторами для европейского рынка. Применение формульного подхода позволяет отказаться от непрозрачного, непредсказуемого, ручного режима ее установки, уменьшает влияние на функционирование рынка электрической энергии административного и коррупционного факторов. И наконец формирование цены электроэнергии с применением АРІ2 является экономически обоснованным.

Учитывая выводы нескольких экспертиз, дело "Роттердам +" должно быть закрыто. "Но сегодня бывший глава НКРЭКП и члены комиссии по этому делу проходят как свидетели. Подозреваемых нет. НАБУ даже не пыталась отменить формулу "Роттердам +" через суд. Хотя мы знаем, что в других громких делах НАБУ подает гражданские иски, чтобы отменить невыгодные для государства решения государственных структур, которые, по мнению следователей, наносят ущерб интересам Украины. В данном случае этого нет. Возможно, НАБУ понимает, что это дело политизировано и реального экономического обоснования по делу нет", – резюмировала адвокат.