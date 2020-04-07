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Дело ПриватБанка: Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому

7 апреля, 11:19

Ксения Капустинская

Иск банка к экс-владельцам по сути рассмотрит Высокий суд Англии

Пока Верховная Рада готовится принять закон о банковской деятельности, Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Бывшие собственники банка просили разрешить обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам.

"Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова <…> больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долларов", – заявила пресс-служба ПриватБанка.

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Напомним, ранее государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Банк требует возмещения убытков от схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами.

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Напомним, осенью 2019 года президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

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суд иск ПриватБанк Игорь Коломойский госбанки национализация ПриватБанка

Источник: Сегодня

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