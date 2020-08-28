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Дело "Роттердам+" оказалось несостоятельным – САП закрыла производство

28 августа, 20:25

Сергей Пономаренко

Формула не принесла убытков государству, а цена на уголь была даже ниже рыночной

Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении "Роттердам+".

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Подозреваемых по делу – нет. Ущерба государству, разговорами о котором манипулировали три с половиной года, тоже не обнаружили.

Ни одна экспертиза не подтвердила нанесение ущерба. А та экспертиза, которую следователи получили на прошлой неделе, даже доказала, что цена на уголь по формуле "Роттердам+" была ниже рыночной.

Теперь Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла соответствующее постановление.

"Уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых, в связи с неустановлением достаточных оснований для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также – в связи с отсутствием состава уголовного преступления", – заявила Специальная антикоррупционная прокуратура.

Те, кто с самого начала утверждал, что возбуждение дела не имело под собой никаких оснований, задаются теперь вопросом – будут ли подсчитывать убытки, которые понесло государство на ведение этого дела? Семь прокуроров и 15 детективов на расследование потратили почти 100 млн. грн.

"Отсутствуют любые доказательства. Их и быть не могло – о том, что формула "Роттердам+" якобы была неправильной. Дело бесперспективно юридически. Экономически оно не было обосновано, наблюдалось множество нарушений. Я считал тогда и считаю сейчас дело политически мотивированным и несостоятельным. Сегодняшнее решение Специальной антикоррупционной прокуратуры это лишь подтвердило", – заявил председатель НКРЭКУ (2015-2018 гг.) Дмитрий Вовк.

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Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, что финальная экспертиза СБУ не смогла установить ущерб от "Роттердам+".

Также мы писали, чтоотсутствие убытковв результате использования формулы "Роттердам+" подтвердила и госэкспертиза.

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дело САП Роттердам+

Источник: Сегодня

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