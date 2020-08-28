Дело "Роттердам+" закрыто из-за отсутствия доказательства убытков – Бутусов

Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, пишет "Znaj.ua".

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"По данным источников "Цензор.Нет", сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела", - сообщил Бутусов.

Основанием для закрытия дела, по данным журналиста, являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведенной Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа и не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

По мнению Бутусова, истинная причина закрытия дела – зависимость президента от олигархов.

"Скандал с "Роттердам+" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго". Других результатов дела не оказалось", - заявил Бутусов.

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Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.

Ни одна из государственных экспертиз, проводимых по обращению НАБУ и стороны защиты, не установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Не подтвердила убытков и финальная экспертиза, проводимая СБУ.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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