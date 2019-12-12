"Дельта Банк": суд арестовал активы экс-владельца Лагуна

Решение принято по одному из исков на сумму более чем 700 млн грн

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Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который выплачивает деньги вкладчикам банков-банкротов, об аресте активов прежнего владельца ликвидируемого "Дельта Банка" Николая Лагуна.

Решение принято по одному из его исков о взыскании убытков на сумму более чем 700 млн грн, который касается махинаций со счетами в иностранных банках.

Летом 2019 года фонд подал еще один иск против Лагуна и 7 бывших топ-менеджеров банка, однако Хозяйственный суд Киева по формальным основаниям отказал в рассмотрении иска, а в конце ноября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение в силе. Фонд готовит кассационную жалобу на это решение судов.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ГПУ вручила руководству "Дельта Банка" подозрения в хищении 1,7 млрд грн гривен.

Напомним, в 2016 году стало известно, что прокуратура установила: в течение 2013-2015 годов работники "Дельта Банка" завладели средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.



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