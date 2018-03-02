Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше

В последний день зимы, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж поставил точку в газовом споре Украины и России, который длился с 2014 года. Но решение суда вывело многолетнюю "войну" украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" на новый виток. В результате 1 марта "Газпром" отказался поставить Украине газ, а 2 марта Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа и уже начала соответствующую процедуру все в том же Стокгольмском арбитраже.

Сайт "Сегодня" вспомнил, что предшествовало радикальному решению "Газпрома", и выяснил, чего теперь ждать украинцам.

Стокгольмские страсти

Летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году. В октябре в суде появился инициированный украинской стороной спор о контракте на транзит газа.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж вынес в декабре-2017. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:

Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы

"Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса

благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила $1,8 млрд на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Впрочем, "Газпром" тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить $2 млрд, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года. Платить Украина временно отказалась – до второго решения суда, ведь Киев рассчитывал на взаимозачет штрафов. И этот расчет оправдался. Но самым важным в первом решении суда остается то, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать газ у "Газпрома" (минимум 5 млрд куб. м в год).

Вердикт по спору о транзитном договоре суд Стокгольма огласил поздно вечером 28 февраля. Арбитраж постановил, что "Нафтогазу" положена компенсация в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух решений "Газпром" остался должен $2,56 млрд. Оба контракта действуют до 2019 года.

В "Нафтогазе" уверяют, что выиграли "5 тысяч гривен на каждую украинскую семью". Потратить еще не полученные деньги планируют на энергоэффективность и добычу газа – в будущем это поможет сделать голубое топливо более доступным для украинцев.