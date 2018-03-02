Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше
Эксперт: энергетическая безопасность всей Европы под угрозой, но рассчитаться с Украиной все равно придется
В последний день зимы, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж поставил точку в газовом споре Украины и России, который длился с 2014 года. Но решение суда вывело многолетнюю "войну" украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" на новый виток. В результате 1 марта "Газпром" отказался поставить Украине газ, а 2 марта Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа и уже начала соответствующую процедуру все в том же Стокгольмском арбитраже.
Сайт "Сегодня" вспомнил, что предшествовало радикальному решению "Газпрома", и выяснил, чего теперь ждать украинцам.
Стокгольмские страсти
Летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году. В октябре в суде появился инициированный украинской стороной спор о контракте на транзит газа.
Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж вынес в декабре-2017. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:
- Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы
- "Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса
- благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила $1,8 млрд на приобретенном в 2014-2015 годах газе.
Впрочем, "Газпром" тоже был уверен в своей победе и видел "радужные моменты" – Украина должна была заплатить $2 млрд, а контракт 2009 года остался действующим до 2019 года. Платить Украина временно отказалась – до второго решения суда, ведь Киев рассчитывал на взаимозачет штрафов. И этот расчет оправдался. Но самым важным в первом решении суда остается то, что Украина в 2018-2019 годах обязана закупать газ у "Газпрома" (минимум 5 млрд куб. м в год).
Вердикт по спору о транзитном договоре суд Стокгольма огласил поздно вечером 28 февраля. Арбитраж постановил, что "Нафтогазу" положена компенсация в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.
По результатам двух решений "Газпром" остался должен $2,56 млрд. Оба контракта действуют до 2019 года.
В "Нафтогазе" уверяют, что выиграли "5 тысяч гривен на каждую украинскую семью". Потратить еще не полученные деньги планируют на энергоэффективность и добычу газа – в будущем это поможет сделать голубое топливо более доступным для украинцев.
"Газпром" наносит ответный удар
Пока соцсети торжествовали из-за финального решения Стокгольмского арбитража, в Москве уже начали подсчитывать убытки – "Газпром" практически сразу заявил, что не согласен с решением суда и будет "всеми способами" отстаивать свои права.
"Нафтогаз" тем временем настраивался на "мирные" газовые переговоры с Россией. Но спокойного обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества не произошло – Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.
"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого" – отметили в "Нафтогазе".
Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний. Пока что были предприняты такие основные шаги:
- Украина перешла на режим экономии газа - введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволит экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов.
- Экстренные поставки газа в Украину начала Польша. В течение марта Украина планирует получить 60 млн куб. м голубого топлива. Соглашение пока временное, но может быть продлено.
- Украинцев, у которых установлены котлы, призвали "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус днем и на два градуса ночью.
К тому же Еврокомиссия уже собирается поучаствовать в решение спора - в Европе крайне обеспокоены тем, что решение Стокгольмского арбитража не привело к нормализации поставок газа, а наоборот, лишь усугубило проблемы.
Расторжение контрактов – реальная угроза или шантаж
Кульминацией стало заявление "Газпрома" о желании расторгнуть с Украиной газовые контракты – и на поставку голубого топлива, и на его транзит. И если без закупок российского газа Украина спокойно жила с 2015 года, то возможная полная потеря транзита вызывает серьезное беспокойство – "прокачка" газа является важной статьей валютного заработка страны.
Но все-таки заявление "Газпрома" еще не означает, что Украина останется без "транзитного заработка" в ближайшие дни. Во-первых, официальных уведомлений о прекращении транзита "Нафтогаз" еще не получал. Во-вторых, для юридического оформления такого решения понадобится немало времени – контракты не предусматривают возможности одностороннего расторжения. Это признают и в самом "Газпроме", представители которого в неофициальных комментариях уверяют – пока что транзит газа через Украину продолжается.
Украинские власти уверены, что демарш российского газового монополиста не навредит Украине.
"России не удалось и впредь не удастся выставить Украину ненадежным партнером, даже путем шантажа и провокаций, как, например, угрозой российского "Газпрома" разорвать с украинским "Нафтогазом" контракты на поставку и на транзит газа. Подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства, и я уверен в том, что, если это случится, то "Нафтогаз" безусловно обратится в арбитраж для дополнительной компенсации ущерба, который сейчас наносится безответственными действиями "Газпрома", – заявил президент Украины Петр Порошенко.
И политики, и отраслевые эксперты сходятся во мнении, что поведение "Газпрома" угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы – российская компания продолжает доказывать свою ненадежность.
Кроме того, экономист Борис Кушнирук связывает заявления по газу с речью президента РФ Владимира Путина, в которой он запугивал мир ядерным оружием.
"Это угроза не только для Украины, это угроза для энергетической безопасности Европы. Это говорит о том, насколько ненадежным является "Газпром" с точки зрения вообще отношений. Он в любой момент может, если его не устраивает что-то, просто разорвать отношения и создать угрозу для всех. Но не так быстро там все можно разорвать. Пока сложно, сказать как будут разворачиваться события. Решение арбитража они отменить не могут. Более того, когда они снова идут в арбитраж, они сразу признают любое решение суда. Поэтому рассчитаться с Украиной они все равно должны. Но, на мой взгляд, это решение является частью вчерашнего выступления Путина. Потому что отражает попытку откровенного запугивания, шантажа", – считает Кушнирук.
При этом аналитик призывает не пренебрегать российскими заявлениями.
"Ко всему этому нужно быть готовым. Это серьезные призывы но так быстро они это сделать не смогут. Им выставят огромные штрафы. Если они разорвут этот контракт по транспортировке, Украина будет подавать иск требовать ареста всех активов и в России, и за рубежом в связи невыполнением условий. Но это элемент такого шантажа – в надежде, что Запад испугается", – отметил Кушнирук.
По мнению экономиста, Кремль может не остановиться на газовой теме и пойти еще дальше – например, полностью "оборвать" поставки всех товаров, включая ядерное топливо.
"Я не исключаю и больших действий. Условно говоря, может остановиться и все остальное. Могут блокировать все поставки товаров из Украины в Россию. У нас сейчас туда только 9% экспорта, но он есть. Есть вопрос рисков и в ядерной области, если они прекратят поставлять ТВЭЛы, Украина столкнется с существенной проблемой. Мы частично перевели энергоблоки на Westinghouse, но из 15 блоков это пока лишь шесть. А ядерной электроэнергии у нас в балансе 60%. Мы в следующие несколько лет можем столкнуться с существенными рисками, к этому нужно быть готовыми", – отметил Кушнирук.
Повернуть ГТС вспять
Даже если нынешний газовый кризис завершится удачно для Украины, нашей стране еще есть над чем работать. Как считает Борис Кушнирук, в первую очередь Украине нужно больше заниматься энергетической безопасностью, в частности, сокращением потребления газа.
Эксперт также видит серьезный вызов с обеспечением Украины газом, если транзит все-таки прекратится.
"Как работала система? Газ шел через территорию Украины, мы накапливали его в весенне-летний период в хранилищах. Потом в осенне-зимний период газ потреблялся в восточной и центральной Украине, а взамен мы использовали накопленный в хранилищах газ для выполнения транзитных обязательств. Сейчас, если мы теряем транзит полностью, нужно полностью разворачивать эту систему и достраивать совершенно по-другому", – считает Кушнирук.
По словам экономиста, у Украины есть ресурсы, чтобы "повернуть ГТС вспять", но это будет означать серьезные денежные траты. Поэтому Кушнирук советует менять систему потребления энергоресурсов так, чтобы максимально снизить зависимость от газа.
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