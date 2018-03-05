Демарш "Газпрома" вызвал раздражение у правительства Германии

Сегодня, 14:15

Немецкие власти находятся в контакте и с российской, и с украинской стороной

Демарш "Газпрома" вызвал раздражение у правительства Германии
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Правительство Германии раздражено решением "Газпрома" расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Зейберт.

"Тот факт, что "Газпром" хочет закончить контракты раньше, вызвало раздражение не только здесь, в Германии, но и в других странах-членах Евросоюза и Еврокомиссии", – цитирует Зейберта Bloomberg.

Зейберт отметил, что в интересах Евросоюза, а также России и Украины, чтобы две страны были надежными партнерами в обеспечении поставок газа в Европу, и чтобы этим поставки были гарантированы.

По его словам, Германия находится в контакте со всеми сторонами, поддерживая усилия, чтобы завершить спор.

Напомним, ранее Украина предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта. Позже  в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.
газ, газпром, поставки, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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