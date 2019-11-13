"День, который войдет в историю": Гончарук одобрил первый шаг Рады к запуску рынка земли

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

День, когда Верховная Рада сделала первый шаг к введению рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, войдет в историю Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук после того, как парламент принял за основу соответствующий законопроект (№ 2178-10), сообщает правительственный портал.

"13 ноября – день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а "своим людям" – все", – сказал он.

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По словам главы правительства, теперь наконец можно "осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная развитая страна".

"Украинцы вправе свободно распоряжаться своим имуществом", – подчеркнул Гончарук.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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