Денежная помощь при рождении ребенка: как оформить и получить

В Минсоцполитики объяснили, какие документы надо подготовить и какой банк использовать при подписке

/ Фото: Pixabay

Украинцам будут выплачивать денежную помощь при рождении ребенка удаленно для того, чтобы соблюсти требования карантина. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

"Друзья, мы получаем от вас много вопросов о том, как подписаться и получать денежную помощь при рождении ребенка удаленно? Министерство разработало подробную инструкцию", – сообщили в пресс-службе министерства.

Так, желающие могут ею воспользоваться и перейти на сайт министерства и пройти авторизацию.

"Авторизоваться можно с помощью квалифицированной электронной почты (KEP) или электронного адреса. Будьте в курсе: при выборе второго варианта вам придется посетить орган социальной защиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому мы рекомендуем подписаться онлайн через PrivatBank, если вы еще не сделали этого", – объяснили в пресс-службе.

В министерстве также подробно разъяснили, как сделать электронную подпись, а также заполнить электронное приложение для назначения помощи.

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При этом для оформления соцвыплаты у украинцев потребуют такие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей;

IPN обоих родителей (в наличии);

номер банковского счета в формате iban (если вы хотите получать платежи на карту).

"Сканировать документы не нужно, достаточно только заполнить соответствующие графики", – добавили в министерстве.

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Помимо этого, там попросили отметить информацию о детях, матери, отце, месте регистрации и реальном жилье, если они отличаются.

"И выберите удобный способ получения выплаты: на карту или почту. В конце система автоматически укажет территориальный орган социального обеспечения, который должен рассмотреть запрос", – пояснили в Минсоцполитики.

Там пообещали рассмотреть решение о назначении помощи в течение двух недель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что власть составляет списки малообеспеченных категорий – помогут самым бедным гражданам. Об этом шла речь на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского.

Более того, Верховная Рада приняла отдельный закон, который и без пересмотра госбюджета сможет обеспечить социальные выплаты, налоговые послабления и специальный режим в условиях всеукраинского карантина.

А о том, почему украинцы нарушают карантин, смотрите в сюжете:

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