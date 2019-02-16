Денежные переводы, субсидии, инвестиции и цены: что изменилось за неделю

Украинцы начали вкладывать деньги в памятные монеты

Фото: AFP.

Денежные переводы, субсидии, инвестиции и цены: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ee/3c6/5c66ee3c684f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ee/3c6/5c66ee3c684f7.jpg 2019-02-16T10:32:00+02:00 Экономика Украинцы начали вкладывать деньги в памятные монеты

Из каких стран в Украину чаще всего пересылают деньги? В какие страны пересылают деньги украинцы чаще всего? Какие продукты больше всего подорожали за последний год? И для чего ГФС открыла горячую линию для "евробляхеров"? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей страны за уходящую неделю в специальном материале сайта "Сегодня"

Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия

14 февраля Государственная фискальная служба (ГФС) открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщается на сайте ведомства.

Телефон колл-центра – (044) 481-19-61. Он работает с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.

По номеру можно получить информацию о таможенной стоимости транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Чтобы получить консультацию, необходимо сообщить VIN-код автомобиля и год его выпуска.

Напомним, что в январе 2019 года замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима растаможивания. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

Откуда чаще всего переводят деньги в Украину

Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину. Так, наибольший объем поступил из США, он составил 17% от общей суммы. А всего в 2018 году через системы денежного перевода в Украину поступили 2,3 млрд долларов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В регуляторе отметили, что эти данные не включают информацию о переводах через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", – говорится в сообщении.

Итак, ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов в Украину:

из США – 17%;

из Израиля – 13%;

из России – 9%;

из Италии – 8%;

из Польши – 7%.

ТОП-5 стран-лидеров по объему переводов из Украины:

в Россию – 36%;

в Грузию – 10%;

в Китай – 6%;

в Азербайджан – 6%;

в Узбекистан – 4%.

По данным НБУ, объем переводов в пределах Украины через системы перевода в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017-м до 150,53 млрд гривен (5,54 млрд долларов в эквиваленте).

Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома

14 февраля "Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи: теперь пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома.

Так, национальный почтовый оператор "Укрпочта" в марте-мае 2019 года проведет пилотный проект по доставке монетизированных субсидий около 1,1 млн пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпочта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии, заверяют в компании. Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).

"Во время пилотного проекта "Укрпочта" будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. ... Сейчас проходит процесс подписания соглашений с Пенсионным фондом", – отмечается в сообщении.

Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплат.

"Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении. Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпочту", – подчеркнули в "Укрпочте".

Какие продукты больше всего подорожали в Украине

В январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Сайт "Сегодня" публикует список продуктов, которые подорожали больше всего.

"Девять из десяти продуктов в январе стали дороже… Произошел рост стоимости всех видов хлеба и молочки, борщевого набора, подсолнечного масла, яиц, макарон, муки, ячневой крупы, пшена, всех видов мяса и сала, колбасы и рыбы. Дешевле стали рис и сахар. Не изменилась цена на гречку и манку", – написал он на своей странице в Facebook сегодня, 13 февраля.

Он назвал ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего:

капуста – на 29% (в среднем стоит 11,5 грн за кг);

картофель – на 16% (9,3 грн за кг);

свекла – на 15% (12,5 грн за кг);

лук – на 10% (18,5 грн за кг);

пшено – на 5% (25,1 грн за кг).

При этом, по данным альтернативного исследования цен на продукты, которое провела Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей, в январе по сравнению с предыдущим месяцем капуста подорожала на 29%, картофель – на 27%, лук – на 25%, свекла – на 12%, морковь – на 5%, яблоки – на 2%, мука – на 1,5%, сало, рис, макароны, свинина и рыба – на 1%.

"Менее чем на процент выросла стоимость всех видов хлеба, пшена, говядины, вареной колбасы, сметаны, молока и сахара. В то же время на 1% подешевели куриные яйца, а менее чем на процент – куриное филе, творог и подсолнечное масло", – добавил Дорошенко.

Ранее Госстат сообщил, что по итогам 2018 года производство гречки выросло на 16,3%. В целом за год было произведено 63,398 тыс. тонн гречки – ядрицы и сечки (дробленой гречки, которая потеряла целостность ядер).

Кроме того, по данным Госстата, в прошлом году украинские предприятия сократили объемы производства хлеба на 9,6% – до 949 тыс. тонн.

Популярность украинских памятных монет выросла втрое

За 2018 год Национальный банк Украины (НБУ) продал почти втрое больше памятных монет, чем в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк продал на внутреннем рынке почти 3,1 млн памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн, в том числе:

золотых – 1,6 тыс. штук;

серебряных – 65,8 тыс. штук;

из недрагоценных металлов – 1 млн штук;

из сплава на основе цинка – почти 2 млн штук.

При этом, кроме внутреннего рынка, украинские коллекционные монеты пользовалась большим спросом и за рубежом.

Фото: пресс-центр НБУ

"Нумизматическая продукция Национального банка пользовалась большим спросом и за рубежом. Реализовано за границу более 22 тыс. памятных и инвестиционных монет на сумму почти 21 млн грн в эквиваленте (более 165 тысяч евро и 531 тысячи долларов). Успешно осваиваются рынки сбыта в США, Германии, Гонконге, Южной Корее и через транснациональные дистрибьюторские сети – в других странах мира", - отметили в НБУ.

Также Нацбанк активно продавал инвестиционные монеты – 32 тысячи на общую сумму 110 млн гривен.

"Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда было реализовано почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн гривен. ... У населения в прошлом году Национальный банк выкупил 240 инвестиционных монет Украины, что подтверждает спрос на эту продукцию и ее инвестиционный характер", – добавили в Нацбанке.

Всего в 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. Также Национальный банк выпустил 5 памятных медалей, посвященных юбилеям высших учебных заведений и научных институтов общим тиражом 83,5 тыс. штук.

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