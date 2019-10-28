Денежные переводы в Украину от заробитчан растут: в Минэкономразвития дали прогноз

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Объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в этом году может достигнуть 12 млрд долл. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, поступающей в страну. Это больше 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть около 12 миллиардов. Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступлений в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем такого стремительного роста переводов от мигрантов", – сказал он.

При этом чиновник отметил, что темпы трудовой миграции существенно замедлились.

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"Поэтому в будущем ожидаем увеличения объема валюты из-за рубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов заробитчан", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Украина по итогам 2018 года стала лидером в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов от частных лиц. Так, по данным Всемирного банка, за прошлый год в страну в основном от трудовых мигрантов поступило 14 млрд долл, или 10% ВВП Украины, что на 19% больше, чем в 2017 году. А в НБУ эта цифра чуть ниже — всего 11,888 млрд долл.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как начать свой бизнес в Европе. Ведь украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании.

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