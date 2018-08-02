Деньги для государственных шахт: Парубий одобрил изменение бюджета-2018

Сегодня, 15:23

Закон отправлен на подпись президенту Петру Порошенко

Деньги для государственных шахт: Парубий одобрил изменение бюджета-2018
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о финансовом обеспечении государственного сектора угольной отрасли. 

"Сегодня подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту ", – написал Парубий на своей странице в Twitter.

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Напомним, в начале июля и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации государственных шахт на выплату 220 млн грн зарплаты горнякам.

Как известно, дотации на шахты не были предусмотрены в бюджете на 2018 год. Как пояснял министр энергетики Украины Игорь Насалик, это связано с курсом на безубыточность государственных шахт.

Согласно плану Кабмина, госшахт, работающих в убыток, в Украине должно было не остаться к лету 2018 года, однако по состоянию на июль-2018 в Украине работают с прибылью только четыре госшахты. 
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Источник:

"Сегодня"

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