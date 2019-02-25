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Деньги "евробляхеров" пойдут на пенсии: Порошенко назвал сумму

Сегодня, 10:23

Президент подсчитал, сколько средств поступило за период льготной растаможки

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Деньги "евробляхеров" пойдут на пенсии: Порошенко назвал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/da0/4ee/5c6da04ee18cb.png Экономика Президент подсчитал, сколько средств поступило за период льготной растаможки

Средства, полученные от льготоной растаможки автомобилей на еврономерах, будут направлены в Пенсионный фонд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

"Спасибо ВР, что она поддержала и дала возможность до 22 февраля по 50% от ставки тем, кто честно будет стремится растаможить свои автомобили, сделать это. И наша команда предложила, что деньги от растаможки пойдут в Пенсионный фонд", – напомнил Порошенко.

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Он подчеркнул, что всего через механизмы льготного растаможивания поступило 13,6 млрд гривен. 

"И мы эти деньги можем использовать на поддержку пенсионеров", - отметил президент.

Ранее Порошенко также отметил, что повышение пенсий с 1 марта коснется около восьми миллионов украинцев. В дальнейшем повышение будет проводиться каждый год, что предусмотрено пенсионной реформой.

Напомним, льготы для автомобилей на еврономерах закончились. 22 февраля был последний день 50%-ной скидки на акциз при растаможке. Более чем за три месяца из 640 тысяч "евроблях" украинские номера получили около 200 тысяч. Легализовать свою "бляхи" планируют не все. Уже сейчас авто на еврономерах скупают по цене мобильного телефона:

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Тег Порошенко, пенсии, Петр Порошенко, растаможка, евробляхи, повышение пенсий, евробляхеры, растаможка авто

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