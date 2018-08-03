"Деньги идут за пациентом": Минздрав отчитался о резком росте зарплат врачей
Решение по зарплатной политике в каждом конкретном медицинском учреждении принимает коллектив
Заработная плата некоторых медицинских работников автономизированных учреждений первичной медицинской помощи по результатам первого месяца работы по новому механизму финансирования выросла в несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Министерство напомнило, что теперь финансирование осуществляется по принципу "деньги идут за пациентом".
"Размер вознаграждения больше не привязан к бюджетной сетке. Теперь руководители медучреждений могут устанавливать уровень зарплаты в зависимости от количества деклараций, подписанных с врачом или других показателей. Решение по зарплатной политике в каждом конкретном медицинском учреждении принимает коллектив, поэтому подход к оплате труда и момент начала повышения отличается в каждом учреждении", — сообщили в Минздравле.
В ведомстве подчеркнули, что у некоторых врачей размер заработной платы вырос в 3-4 раза.
По итогам первого месяца работы новой системы финансирования заработная плата также выросла у медицинских сестер.
Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" глава Национальной службы здоровья Олег Петренко рассказал, что медучреждений, финансирование в которых сократится, не будет:
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