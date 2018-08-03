"Деньги идут за пациентом": Минздрав отчитался о резком росте зарплат врачей

Заработная плата некоторых медицинских работников автономизированных учреждений первичной медицинской помощи по результатам первого месяца работы по новому механизму финансирования выросла в несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министерство напомнило, что теперь финансирование осуществляется по принципу "деньги идут за пациентом".

"Размер вознаграждения больше не привязан к бюджетной сетке. Теперь руководители медучреждений могут устанавливать уровень зарплаты в зависимости от количества деклараций, подписанных с врачом или других показателей. Решение по зарплатной политике в каждом конкретном медицинском учреждении принимает коллектив, поэтому подход к оплате труда и момент начала повышения отличается в каждом учреждении", — сообщили в Минздравле.

В ведомстве подчеркнули, что у некоторых врачей размер заработной платы вырос в 3-4 раза.









По итогам первого месяца работы новой системы финансирования заработная плата также выросла у медицинских сестер.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" глава Национальной службы здоровья Олег Петренко рассказал, что медучреждений, финансирование в которых сократится, не будет: