Денег из России идет все меньше: где теперь зарабатывают трудовые мигранты

Украинские трудовые мигранты продолжают "подпитывать" денежными переводами не только свои семьи, но и экономику страны в целом. Сейчас частные денежные переводы составляют более 7% ВВП Украины. Кроме того, в правительстве и Нацбанке признают, что благодаря частным переводам из-за рубежа более активно развивается внутренняя торговля. А еще, говорят, именно приток такого количества валюты от "частников" способствовал снижению курса доллара (наряду с инвестициями в ОВГЗ).

По предварительным подсчетам НБУ, в 2019 году в украинскую экономику поступило 12 млрд долларов в виде денежных переводов для частных лиц. Это примерно на 1 млрд долларов больше, чем в 2018-м (было 11,1 млрд). Однако темпы прироста объема денежных переводов явно снизились: если в предыдущие несколько лет сумма денежных переводов увеличивалась год от года на 1,7-1,9 млрд долларов, то в 2019-м – только на миллиард. Эксперты связывают это с постепенным ростом зарплат в Украине и с низким курсом доллара на протяжении почти всего 2019 года. Эти факторы сделали трудовую миграцию несколько менее выгодной для украинцев, чем раньше, вследствие чего стало меньше желающих выезжать на заработки за рубеж.

Нацбанк подсчитывает суммы перевода по международной методике, которая учитывает как поступление денег по официальным каналам (через банки, международные платежные системы, почту), так и по неофициальным (когда привозят деньги лично, передают через знакомых, через водителей и т.д.). При этом больше всего денежных переводов делаются именно через неофициальные каналы. Так, за три квартала минувшего года (это пока последние данные о каналах поступления денег) через банки в Украину было перечислено всего 2,7 млрд долларов, через платежные системы – 1,6 млрд. А неформальными путями – 4,7 млрд долларов.

Данные за 2019 год позволяют понять, как меняются предпочтения украинцев по выбору стран. Так, общий объем переводов из Польши увеличился не намного. Разница в суммах за 2018 и 2019 год втрое меньше, чем было раньше. Всего в 2019-м из Польши поступило в Украину свыше 4 млрд долларов.

А вот поступления денег из Чехии выросли очень заметно. Конечно, до Польши ей еще далеко, но сейчас за один квартал из этой страны в Украину переводятся такие суммы, как в 2015 году – за весь год. Особенно заметно суммы денег из Чехии стали расти с середины 2017 года. В прошлом году объем поступлений из Чехии в Украину впервые превысил 1 млрд долларов.

Третье место по размеру денежных переводов в Украину сейчас занимает Россия. Хотя их количество с каждым годом снижается. Так, если еще в 2015 году из России украинцы получали больше денег, чем даже из Польши, то теперь – примерно столько же, сколько из Чехии, то есть около 1 млрд долл. в год.

Еще один миллиард заходит в Украину из США. Причем в последние годы частные переводы из Америки остаются примерно на одном и том же уровне с тенденцией к росту. При этом практически 100% денежных переводов из США идут через официальные каналы, в отличие от большинства других стран – лидеров рейтинга.

А вот поступления из Великобритании за последних несколько лет практически удвоились. Несмотря на то, что эта страна остается одной из самых труднодоступных для украинцев в плане получения виз. Сейчас Соединенное Королевство занимает четвертую строку в рейтинге стран, откуда украинцы получают больше всего денежных переводов. Ее "взнос" – порядка 600 млн долларов в год.

Из наиболее экзотических стран, которые входят в первую десятку по размеру частных переводов в Украину, – Кипр и Британские Виргинские острова. С Кипра в прошлом году в Украину поступило порядка 200 млн долларов. С Виргинских островов – более 160 млн. Можно было бы предположить, что деньги с Кипра поступают также от трудовых мигрантов, которые подрабатывают на этом популярном острове в туристический сезон. Однако не заметно, чтобы поступления ощутимо росли в летний период и падали в зимний. В то же время, по сути своей Кипр является одной из оффшорных зон. Хотя и без такого статуса, в отличие от тех же Виргинских островов.

"Кипр не является офшором в классическом понимании, он действует в рамках европейского законодательства. Но там есть определенные элементы. А вот Британские Виргинские острова – это действительно офшор, через который наши бизнесмены выводят и заводят средства", – объясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Сколько денег уходит из Украины, Нацбанк считает только по официальным каналам. В частности, он подсчитал, что через системы перевода денег (без учета банковских и карточных переводов) в Украину поступило 2,27 млрд долларов, а ушло из страны 398 млн долл. Больше всего денег таким путем к нам поступает из США (18% от общей суммы), Израиля (14%) и Италии (9%). В то же время наибольшее количество платежей из Украины за границу отправляется в Россию – 31%.

"Вероятнее всего, украинцы банально отправляют деньги родственникам. Многие семьи живут на две страны, и у многих украинцев есть родные в России. Несмотря на то, что экономическое положение Украины в последние годы было более слабым, это не исключает того, что в России у населения ситуация намного хуже. То есть пенсии против инфляции и расходов недостаточны, заработных плат не хватает на содержание семей. Кроме того, мужчины из Украины могут платить алименты женам, которые остались в России", – считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Реклама

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