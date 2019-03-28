Деньги на энергосберегающие новинки: на что могут рассчитывать ОСМД

Фонд энергоэффективности получил финансирование своих проектов

Деньги на энергосберегающие новинки: на что могут рассчитывать ОСМД 2019-03-28T21:41:00+02:00 Экономика Фонд энергоэффективности получил финансирование своих проектов

Ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. Сегодня средства на такие проекты получил Фонд энергоэффективности. Уже есть первые участники.

На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали журналисты "Сегодня".

"Утепление фасада в комплексе с утеплением чердака, заменой или регулировкой окон, утепление цоколя, подвала – бывают случаи, приводящие к экономии даже 70%", – заявил сертифицированный энергоаудитор, менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Максимальную экономию дает индивидуальный теплопункт. В зависимости от погоды батареи будут теплые или холодные. Энергосервисные компании, так называемые ЭСКО, помогают уменьшить энергозатраты в домах украинцев. В Украине разработаны государственные программы, в частности "теплые кредиты".

Сегодня Фонд энергоэффективности получил финансирование своих проектов. Участники программ могут получить компенсацию до 70% от денег, потраченных на утепление или другие переработки в доме.

"Есть конкретная задача – за три года практически отказаться от импортного газа. Но если страна движется в сторону увеличения добычи газа украинского газа, то мы движемся к тому, чтобы уменьшать его потребление", – заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Стартовый капитал фонда – 3 млрд гривен из государственного бюджета. Еще 100 млн евро дают иностранные доноры, в частности, европейские.

"По нашим расчетам и по тому финансированию, которое мы получаем ежегодно потенциально мы можем получать около трех тысяч заявок. Но если будет расти потребность, будет расти спрос со стороны ОСМД, такое финансирование может увеличиться", – заявила и.о. Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

Уже есть 15 ОСМД, которые получат деньги от Фонда.

"Сегодняшняя программа "первых ласточек" запускается для того, чтобы должным образом протестировать и испытать все операционные процедуры. Уже 15 ОСМД прошли и завершили энергетический аудит, который является первым шагом в подаче заявки на получение грантов", – заявил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Бретт Пелмар.

Пока с другими ОСМД Фонд не будет начинать работу, так как намерен наладить сотрудничество и изучить возможные проблемы финансирования. Новые заявки будут рассматриваться по несколько месяцев.

Подробнее о Фонде энергоэффективности читайте в статье "Чем украинцам поможет Фонд энергоэффективности".

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