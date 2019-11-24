Деньги на медицину: за кого в 2020 году заплатит бюджет

Больше всего денег выделяется на Программу медицинских гарантий, которая должна заработать с апреля 2020 года

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Медицина – традиционно одна из наиболее затратных статей бюджета. После "социалки" и – в последнее время – обороны. И традиционно год от года бюджетные расходы на здравоохранение растут. В 2020 году на сферу здравоохранения планируется потратить из госбюджета почти 116 млрд грн – почти на 20 млрд больше, чем в текущем году. В том числе более 98 млрд расписано на Министерство здравоохранения, а еще 17,7 млрд будет направлено в отрасль в виде субвенций для финансирования различных программ.

В нынешнем правительстве подходят к медицине весьма прагматично. Презентуя госбюджет на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук заявил следующее: "Основное для нас в этом бюджете – это, с одной стороны, заложить необходимые средства на развитие страны. Но, с другой стороны, мы видим, что развития не будет, если человек не будет обеспечен самым необходимым. Человеческий капитал – основа и важная составляющая такого развития, и мы посмотрели, как не терять людей. Демография – то есть то, что постоянное население Украины изменяется на протяжении последних лет, негативная динамика – кажется нам огромной проблемой, с которой необходимо бороться. И медицина, качество медицинской помощи, которую получают сегодня наши граждане, – это тот основной, один из приоритетных сегментов, на котором мы точно концентрируемся".

Новые принципы финансирования

Собственно, расходы на министерство составят всего 93,3 млн грн. Это на 4 млн грн больше, чем в текущем году, но в целом – менее одной десятой процента от суммы, выделяемой на здравоохранение.

Наибольшая и рекордная сумма – 72 млрд грн – выделяется на Национальную службу здоровья Украины, а точнее – на "Программу медицинских гарантий", которую будет курировать НСЗУ. Эта программа, как планируется, начнет работать только с апреля 2020 года и будет включать в себя бесплатные лекарства и шесть видов бесплатной медицинской помощи:

- первичная медицинская помощь (в госбюджете-2020 на это предусмотрено 19,1 млрд грн)

- специализированная амбулаторная и госпитальная помощь (44,4 млрд грн)

- экстренная медпомощь (4,6 млрд)

- медицинская реабилитация (500 млн грн)

- паллиативная медицинская помощь (300 млн грн)

Что касается специализированной медпомощи, в продолжение медреформы, со второго квартала 2020 года, и профильные врачи и клиники будут переведены на новую систему финансирования. Больницы теперь не будут просто получать бюджетные деньги на счет. Государство начнет закупать у них услуги и оплачивать их. То есть украинцы смогут выбирать, у кого из специалистов лечиться – так же, как раньше могли выбрать семейного врача. А финансирование больниц и других медучреждений, где работают профильные врачи, будет происходить по принципу "деньги ходят за пациентом".

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В первую очередь пациенты смогут претендовать на бесплатную помощь специалистов при наиболее распространенных заболеваниях: инсульте (в бюджете на компенсацию стоимости лечения предусмотрено 912 млн грн) и инфаркте (217 млн грн). Также бесплатными будут роды (на компенсацию заложено 1,7 млн грн) и помощь новорожденным (1,3 млн грн).

Значительно шире, чем в прежние годы, обещают закупать также услуги зарубежных клиник. На лечение украинцев за границей в госбюджете-2020 предусмотрено почти 1,1 млрд грн. Для сравнения: в 2019-м – около 690 млн грн, в 2018-м – почти 390 млн грн.

Приоритет-2020 – экстренная помощь

Однако приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную.

"Очень много украинцев не доезжают до больниц, то есть их не удается спасать. Система сейчас неэффективная. Та статистика, которую мы видим, пугает. Инфаркты, инсульты, ДТП – это все приводит к огромному количеству смертей. И мы должны эту ситуацию кардинально поломать в следующем году. Для этого нам необходима эффективная система экстренной помощи, и мы в бюджете для этого предусмотрели часть необходимых ресурсов. Конечно, это не все ресурсы, которые нам нужны, мы будем привлекать их и из других источников", – говорил Алексей Гончарук, презентуя бюджет.

В 2020 году планируется закупить 470 машин скорой помощи и открыть минимум 25 отделений экстренной медицинской помощи, которые обещают, к тому же, оснастить самым современным оборудованием. Кроме 4,6 млрд для министерства на развитие экстренной медпомощи в бюджете предусмотрены также деньги на субвенцию местным бюджетам на развитие этого вида медпомощи – 922,6 млн грн.

В 2020 году гораздо больше денег, чем в нынешнем, предусмотрено на программу "Доступные лекарства": 2,1 млрд грн вместо 0,9 млрд. В правительстве пообещали улучшить качество лекарств, входящих в программу, и расширить сеть торговых точек, через которые можно будет их получить. В частности, с апреля 2020-го обещают существенные изменения в реимбурсации инсулина – препараты пациентам (а их порядка 200 тысяч) обещают подбирать адресно. Как сообщают в Минздраве, 1,2 млрд грн по программе "Доступные лекарства" заложено именно для лечения диабета. Кроме того, часть субвенции местным бюджетам также пойдет на лечение диабета.

Также по программе "Доступные лекарства" полностью или частично компенсируется стоимость лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

Предупреждать болезнь

Одним из важных направлений работы на 2020 год в правительстве считают профилактику заболеваемости и популяризацию здорового образа жизни. В следующем году заработают региональные Центры общественного здоровья, которые будут заниматься профилактикой неинфекционных заболеваний. В частности, рассказывать о вреде табака, алкоголя в больших дозах, сидячего образа жизни и т.д. Как проинформировали в министерстве, в следующем году будет функционировать Национальный сервис по оказанию помощи в прекращении курения. Всего на профилактику неинфекционных заболеваний в бюджете предусмотрено 37,6 млн грн.

207,9 млн грн пойдет на закупку услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ. В том числе 50 млн – на уход и поддержку больных и 148 – на профилактику. По информации Минздрава, услугами будет охвачено свыше 356 тыс. украинцев с ВИЧ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кому и где в Украине не хватает медицинских работников.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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