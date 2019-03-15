Деньги на пенсии: поступления в Пенсионный фонд заметно выросли

Из государственного бюджета берут меньше, чем получает сам ПФ

Фото: Григорий Салай

Деньги на пенсии: поступления в Пенсионный фонд заметно выросли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/05d/649/5c405d649b14e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/05d/649/5c405d649b14e.jpg 2019-03-15T16:40:00+02:00 Экономика Из государственного бюджета берут меньше, чем получает сам ПФ

Бюджетные дотации в Пенсионный фонд (ПФ) Украины с 2016 года выросли на 22 млрд гривен, до 167 млрд гривен. При этом собственные поступления ПФ увеличились вдвое. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"В 2016 году собственные поступления Пенсионного фонда составляли 112 млрд гривен, а дотация из государственного бюджета – 145 млрд грн. Через три года дотация Пенсионного фонда увеличилась на 22 млрд гривен - до 167 млрд гривен. Собственные поступления Пенсионного фонда повысились до 230 млрд гривен в этом году. Более чем в два раза", – сказал Рева во время Часа правительства в Верховной Раде.

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При этом, как сообщается опубликованном сегодня, 15 марта, в отчете Министерства финансов Украины, за январь-февраль 2019 года ПФ в целом получил 64,4 млрд гривен. Собственные доходы за первые два месяца года составили 35,4 млрд гривен, а госбюджет "выдал" еще 29 млрд гривен.

"Собственные поступления Пенсионного фонда выросли на 23,3% г/г (т.е. по сравнению с январем-февралем 2018 года. – Ред.) благодаря росту заработной платы. ... С единого казначейского счета привлечено займов – 15,5 млрд гривен, погашено – 17 млрд гривен", - отчитались в Минфине.

Инфографика: minfin.gov.ua

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 гривен – до 1669 гривен - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 гривен и с 1 декабря – до 1638 гривен.

При этом с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой она выросла для 8,97 млн украинских пенсионеров. Украинцам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет – женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 гривни (40% от минимальной зарплаты 4173 гривни), выплачивается единовременная доплата в сумме 2410,17 гривни – по 1205,09 гривни в марте и апреле. Эта доплата установлена для более 2 млн человек.

Ранее Пенсионном фонде заявили, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

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