Деньги на ПТУ будут выделять не городские власти: в трех городах запустят пилотный проект

Студенты / Фото: Depositphotos

После того, как Кабмин взял на себя погашение задолженности по зарплате перед врачами и медсестрами, на что у местных властей не хватило средств, правительство взялось за решение проблем в сфере образования. Кабмин одобрил пилотный проект, согласно которому учреждения профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Пилотный проект разработали специалисты Министерства образования и науки. По словам премьера, его планируют запустить с 1 сентября 2020 года, он будет действовать до 2022 года.

"Почему мы запускаем такой пилот? С 2016 года финансирование профтехобразования передали на местный уровень. Это создало проблему, когда городам не всегда было выгодно финансировать учреждения профобразования, поэтому они искусственно урезали количество бюджетных мест", – отметил Гончарук в Telegram.

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Глава правительства пояснил, что в городах-областных центрах работает много учреждений профессионального образования разных направлений – аграрные, технические, строительные и тому подобное. И не все они готовят людей для работы в городах.

"Городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Из-за искусственного урезания бюджетных мест страдают ученики и работодатели. Поэтому правительство вводит новую модель финансирования. Как пилотный проект – передаем учреждения профобразования в управление и финансирование областей, чтобы они уже формировали заказ в зависимости от потребностей рынка труда всего региона", – сообщил Гончарук.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что летом 2019 года в ПТУ наблюдался недобор по всем специальностям, поскольку абитуриенты не хотели идти на рабочие профессии.

В 2016-м Кабмин создал список специальностей государственного значения. Среди них слесари, фрезеровщики, токари, бурильщики и еще 20 профессий. В основном они связаны с производством. Этот перечень гарантирует господдержку: деньги на обновление материально-технической базы в ПТУ и стипендии для учеников. Однако абитуриенты не хотят идти на рабочие специальности, а ПТУ постепенно перестают обучать слесарей, сварщиков и других рабочих.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Минобразования презентовали новый курс финансовой грамотности для школьников.

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