Деньги на развитие регионов можно использовать эффективнее: эксперты объяснили как

В «Опоре» рассказали, какие области получили больше и меньше всех субвенций

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Субвенция на социально-экономическое развитие территорий, которая направляется из государственного бюджета – местным, используется неэффективно, говорят в гражданской сети "Опора". Помимо того, что средства распыляются на мелкие траты, они также распределяются неравномерно.

По данным "Опоры", наибольшие суммы в 2019 году получили Ивано-Франковская область – 288 млн грн (10,6% от общей суммы выделенных субвенций), г. Киев – 254,5 млн грн (9,3%), Кировоградская – 188,7 млн грн (6,9%), Винницкая – 180,8 (6,6%), Черниговская – 163 млн грн (6%).

Меньше всего бюджетных ресурсов было направлено в Харьковскую – 58,7 млн грн, Волынскую – 57,9 млн грн, Черкасскую – 56,9 млн грн, Запорожскую – 19,5 млн грн и Луганскую области – 10,3 млн грн.

Аналитики отмечают: проблему неэффективности усугубляет отсутствие четких критериев отбора объектов для финансирования за счет субвенции, а также непрозрачная работа специальной комиссии. Поэтому, говорят эксперты, стоит поменять подход.

"Мы настаиваем на том, чтобы были четкие критерии, были созданы региональные комиссии, как в Государственном фонде регионального развития. Также стоит внедрить минимальный порог для объекта. И проводить рефинансирование ежегодно. Один объект, понятно, нельзя построить за год, но можно в 2016-м выделить один миллион, в 17- м еще один, в 18-м – пять. Таким образом, можно финансировать крупные объекты в разных регионах", – сказал представитель "Опоры" Андрей Савчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. О том, что предусматривает главная смета страны, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Также Зеленский ранее предложил часть бюджетных субвенций отдать на восстановление инфраструктуры Донбасса. Речь идет о перенаправлении средств государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты.

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