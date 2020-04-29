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Деньги на зарплаты медикам: в Минздраве сообщили важную новость

29 апреля, 12:58

Денис Беспалов

Деньги пойдут на финансирование учреждений, которые недополучили финансирование из-за медреформы

Министерство здравоохранения инициировало перераспределение средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах покрыть дефицит средств и выплаты зарплаты медицинским работникам. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее заявил о "тревожных сигналах" по медицинской реформе.

"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения на местах, уже на этой неделе Минздрав, совместно с Министерством финансов, выделит регионам 241,8 млн грн. Это средства субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь", – заявил Максим Степанов.

По словам министра, эти деньги пойдут на финансирование учреждений здравоохранения, которые недополучили финансирование в связи со стартом второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля.

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"То есть речь идет о тех заведениях, которые испытывают дефицит средств, в том числе на выплату зарплат", – сказал Степанов.

Как известно, 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Более детально читайте в материале Медреформа во время карантина: какие медуслуги оплатит НСЗУ.

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Минздрав медреформа Максим Степанов

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