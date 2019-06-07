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Деньги не будут "сгорать": зачем Украине планировать бюджет сразу на три года

7 июня, 09:53

Эксперт объяснил, почему страна перешла на трехлетнее планирование главной сметы

Фото: НБУ

В Украине в 2019 году впервые подготовили трехлетнюю Бюджетнюю декларацию. Раньше такое планирование выполнялось лишь на год, и новый подход оправдан, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" финансовый эксперт, глава инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Переход на трехлетнее бюджетное планирование – безусловно, позитивное и очень важное новшество. Почему это важно? Есть крупные проекты, которые реализуются не один год. Например, строительство моста. Раньше суммы на такие проекты закладывались в бюджете на каждый год отдельно. И при голосовании депутаты могли выбросить эту строку бюджета, то есть проект замораживался. Кроме того, в конце года неосвоенные бюджетные деньги "сгорали". При среднесрочном планировании можно гарантированно предусмотреть суммы сразу на несколько лет. К тому же средства с одного года могут переноситься на следующий, а не "сгорать", – сказал Козак.

Как сообщали в Минфине, этот документ будет содержать "потолки", или граничные показатели расходов на последующие три года.

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Бюджетная декларация – это стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год. В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит Минэкономразвития. 

К слову, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день, 3 июня, декларация не принята.

Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал новостям "Сегодня" о нарушениях в бюджетной сфере:

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Тег бюджет, госбюджет, Минфин, планирование, бюджетная резолюция, бюджетная декларация, бюджет-2020

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Источник:

Сегодня

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