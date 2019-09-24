Деньги от продажи земли не пойдут в госбюджет – Милованов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Когда в Украине будет введен рынок земли, деньги от ее продажи начнут поступать не на финансирование государственного бюджета, а на поддержку местных общин. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

Милованов прогнозирует, что уже в 2020 году будут проданы 5% земли. При этом общины сами будут решать, продавать землю или использовать ее для своих нужд.

"Не вся государственная земля будет продана, это будет и частная...Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная – это миллиард", – сказал Милованов.

По его словам, правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже тысячи долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

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Земля будет продаваться через платформу ProZorro либо другую специальную торговую площадку – чтобы избежать коррупционных схем.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория до 2020 года подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019.

Если в Верховной Раде решат просто снять мораторий, ситуацию это не изменит, так парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже обнародовало проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В Кабмине ожидают, что открыть рынок земли получится уже в октябре 2020 года.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского объяснили, зачем Украине нужен рынок земли:

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