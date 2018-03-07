Деньги от судебной победы над "Газпромом" пополнят бюджет – Данилюк

Министерство финансов Украины ожидает, что часть выигранных у "Газпрома" средств в Стокгольмском арбитраже поступит в государственный бюджет Украины. Об этом заявил глава финансового ведомства Александр Данилюк.

"Мы рассчитываем, что значительная часть этих денег поступит в бюджет. Конкретная сумма выплаты в виде дивидендов или налога на прибыль будет рассчитана после отображения решения арбитража в финансовой отчетности "Нафтогаза" и аудита", - отметил Данилюк.

Министр подчеркнул, что правительство ищет решение в вопросе цены на газ, так как действие постановления по специальным обязательствам для "Нафтогаза" заканчивается в апреле-2018.

"Также важно понимать процесс: любое решение правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не ранее, чем через два месяца после принятия решения. Тарифы на основании решения правительства должны быть пересчитаны для каждой компании на рынке независимым регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Этот процесс требует времени", – пояснил Данилюк.

Кроме того, по его словам, любое решение по тарифам будет так или иначе влиять на объем субсидий.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Как известно, первое решение Стокгольмский арбитраж вынес по спору Украины и России о контракте на поставки газа, а второе касалось транзитного контракта.

После этого решения "Газпром" решил расторгнуть договоры с Украиной на поставку и транзит газа. Кроме того, Россия подала апелляцию на первое решение Стокгольмского арбитража. Вторая апелляция ожидается в ближайшее время.