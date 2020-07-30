Деньги вместо бэби-боксов: эксперт назвал недостатки замены

Отказ от выдачи новорожденным т.н. бэби-боксо" и замена их денежной помощью в 5 тысяч гривен может привести к нецелевому использованию средств.

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Об этом независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, бэби-боксы помогали молодым матерям, у которых не было денег, чтобы купить нужные вещи для малыша.

"В отличие от денег, которые можно использовать на любые цели, бэби-боксы позволяют избежать нецелевого использования и направить помощь именно на нужды ребенка. Вместе с тем у них есть и недостатки. У некоторых родителей остались вещи от старших детей, кто-то получил вещи в подарок от родственников или друзей, кто приобрел вещи самостоятельно. В этих случаях часть вещей из бэби-бокса становятся ненужными. Также далеко не всем нравятся вещи с бэби-бокса. Люди хотят приобрести их самостоятельно", — делится своим мнением Хмелевский.

В то же время он добавляет, что для бюджета наборы для малышей тоже слишком дорого обходятся. По некоторым оценкам, государство тратит на бэби-боксы в три раза больше, чем стоят эти вещи в магазинах. Поэтому программа требует изменений.

Напомним, что ранее эксперты подсчитали стоимость "пакетов малыша", и один набор обходился в 3370 грн, хотя в самом начале проекта анонсировали, что товаров в боксах будет на сумму около 5 тыс. грн.

"Можно было бы выдавать помощь сертификатами или специальными баллами на электронной карточке, за которые можно было бы приобрести детские товары в специализированных магазинах. Это позволило бы родителям выбирать нужные товары и обеспечило бы целевое использование помощи на нужды ребенка", — говорит Хмелевский.

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Напомним, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что, отказавшись от выдачи новорожденным т.н. бэби-боксов и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги вместо бэби-боксов: сколько будут выдавать и как можно будет тратить".

О том, как новорожденные суррогатными матерями дети встретились со своими родителями, смотрите в нашем сюжете:

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