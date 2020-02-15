Депортация и запрет на въезд: в Польше попались украинцы-нелегалы

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Семеро украинских заробитчан будут высланы из Польши ввиду того, что они не имели разрешения на трудоустройство.

Как сообщает Бещадский отдел пограничной службы, этих работников отправил на строительство их "работодатель" из Малопольского воеводства.

Мужчины занимались утеплением помещения торгового заведения. Во время проверки выяснилось, что у пятерых граждан Украины не было никаких разрешительных документов для официального трудоустройства. Еще двое пребывали в Польше на основании Малого приграничного движения, не дающего права легально выполнять работу.

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После проверки всех семерых украинцев задержали и обязали их выехать из Польши. Дополнительно они также получили наказание в виде полугодового запрета на поездки в страны Шенгенской зоны. Что касается владельца фирмы, который отправил мужчин на нелегальную работу, то наказание для него определит суд.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Польше махинаторы наживались на украинцах: пострадали 350 заробитчан .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей .

Также напомним, что 13 января стало известно: во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом .

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