Депозит "ребенку на будущее": как это работает в других странах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предполагает выплату значительных сумм денег от государства каждому украинцу после того, как новый гражданин достигнет совершеннолетия. Подробности этого законопроекта и как обстоят дела с аналогичными инициативами в других странах, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Украина: депозит 50 тыс. на ребенка

Законопроект №2801 предлагает ввести новый вид государственной помощи семьям с детьми, который называется "ребенку на будущее". Предполагается, что на имя каждого ребенка, рожденного в Украине, в одном из банков будет открываться депозит, куда из госбюджета будет сразу же перечислено 50 тыс. грн как единоразовая государственная помощь. Эти деньги будут лежать в банке, обрастая процентами, до совершеннолетия ребенка.

Причем в законопроекте говорится о том, что процентная ставка по договору депозитного банковского вклада на протяжении всего срока не может быть меньше учетной ставки Нацбанка. А это значит, что за 18 лет она может утроиться.

С помощью таких выплат планируется улучшить демографическую ситуацию в Украине.

"Внесение предложенных изменений создаст более благоприятную среду для строительства семьи и планирования семейной жизни, создаст предпосылки для повышения рождаемости в государстве и в целом позитивно повлияет на демографическую ситуацию в Украине", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В украинском законопроекте каких-либо ограничений на получение и использование "денег на будущее" не предусмотрено. Разве что досрочно снять деньги можно будет только в трех случаях: если они нужны на лечение, на учебу и если с домом приключился форм-мажор (стихийное бедствие или т.п.) и нужны средства на новое жилье.

Автор законопроекта, народный депутат Сергей Гривко объясняет предложенный размер депозита так:

"Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41,2 тыс. грн. Я хотел сделать сумму сопоставимой и круглой. Но это только для того, чтобы начать дискуссию. Возможно, это будет 10 минимальных зарплат, если привязываться к этому показателю. Или несколько средних зарплат. Это может обсуждаться", – говорит Сергей Гривко.

По подсчетам народного депутата, за 18 лет сумма может увеличиться более чем в 5 раз, а если не забирать ее до пенсии, можно стать миллионером.

В каких еще странах выплачивают "детский" депозит

Ирландия. В Европе практика государственного депозита, который выплачивается в случае рождения ребенка, существует только в Ирландии. Государство выплачивает за каждого ребенка в долларовом эквиваленте 2 500, из которых при рождении родителям выдается на руки только небольшая часть. В следующий раз можно получить деньги, когда ребенок достигает четырехлетнего возраста, а по достижении 12 лет родители могут снят остаток. И это не считая минимального пособия в размере 150 долларов, которое выплачивается каждый месяц по достижении ребенком семилетнего возраста (до кризиса 2008 года пособие выплачивалось до 18-летия).

В Сингапуре на каждого младенца заводится банковский счет, на который государство вносит 3 тыс. сингапурских долларов (около 2 тыс. долларов США). Второй ребенок в семье в течение первых шести лет жизни получает на счет средства от родителей, а по достижении 6-летнего возраста государство увеличивает накопленную сумму на 6 тыс. сингапурских долларов (около 4 тыс. долларов США).

ОАЭ. Гражданином Арабских Эмиратов может стать только рожденный в семье граждан ОАЭ – в сравнение с общим населением страны, таких меньше трети. У них очень широкие финансовые привилегии. Например, еще до свадьбы молодые могут получить беспроцентный кредит из Брачного Фонда ОАЭ, а это около 20 тыс. долларов на каждого. При этом погашать его не так уж обязательно: как только в семье рождается ребенок, кредит автоматически считается выплаченным.

Доходы от нефти и газа и небольшое количество граждан, которые могут пользоваться их преимуществами, позволяют государству также открывать депозитный счет для обеспечения будущего новорожденного. К 18-летию там накапливается порядка 100 тыс. долларов. Но, несмотря на значительные суммы господдержки, примерно 15% граждан не пользуются кредитами, выплатами или депозитами на рождение детей – своих доходов хватает и так.

Австралия. В Австралии за каждого новорожденного родителям дают премию в 4 тыс. австралийских долларов (это чуть больше 3 тыс. долларов США). Правда, сразу после рождения на руки можно получить только 30% от этой суммы – остальные 2/3 выплачиваются в течение двух лет. И только при условии, что младенцу сделаны все необходимые прививки.

Кувейт. На каждого новорожденного гражданина Кувейта автоматически заводится банковский счет, распоряжаться которым имеет право только сам владелец. Государство зачисляет туда начальную сумму, примерно равную 3 тыс. долларов США. В дальнейшем счет прирастает не только процентами, но и отчислениями от родителей.

Напомним, что в 2019 году в Украине родилось больше 300 тысяч младенцев. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которая ранее сообщила, что украинцы в 2019 году женились в шесть раз чаще, чем разводились.

"Каждый 10-й ребенок впервые увидел свет в столице: здесь родилось 32 634 ребенка", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минюста, на втором месте после Киева по рождаемости находится Днепропетровская область – 22 703 ребенка, далее следуют Львовская (21 916) и Одесская (21 075) области.

Как известно, с 1 сентября 2018 года в Украине стартовала программа выдачи бэби-боксов. Наборы состояли тогда из 25 необходимых для новорожденного вещей и информационных материалов по уходу за ребенком.

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