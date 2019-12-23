Депозиты украинцев в банках растут: подробности

/ Фото: НБУ

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов, требования к которым недавно ужесточили, по состоянию на 1 декабря увеличилась на 4 млрд гривен и составила 462,9 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда гарантирования (ФГВФЛ).

Для сравнения на 1 ноября 2019 года этот показатель составлял 458,9 млрд гривен.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2019 года вклады в национальной валюте составили 268,6 млрд гривен, а вклады в иностранной валюте – 194,3 млрд гривен.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тысяч грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантии Фонда полностью покрывается 43,6% вкладов, составляет 202 млрд гривен.

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Общее количество вкладчиков по состоянию на начало декабря 2019 года составляет 43,3 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тысяч гривен составляет 420,1 тыс. человек, и сумма их вкладов составляет почти 260,9 млрд гривен.

Количество вкладчиков физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 декабря 2019 составила почти 1,3 млн или 3% от всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 29,3 млрд гривен (6,3% от общей суммы вкладов).

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На 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало декабря 2019 года, составила 10,4 млрд гривен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в объемы депозитов в украинских банках увеличились.

Напомним, ранее эксперты поделились с сайтом "Сегодня" прогнозами состояния банковской системы Украины и объяснили, куда вложить деньги, чтобы заработать. В целом специалисты советуют поторопиться с оформлением банковских вкладов, поскольку, по их мнению, ставки по депозитам продолжат снижаться.

Кроме того, новости "Сегодня" также узнали, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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