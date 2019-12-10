Депутат назвал фейком заявления Геруса о прекращении импорта тока из России

Электричество из России все еще может поступать в Украину

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Заявления главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса о прекращении импорта электроэнергии из Россиипринятием законопроекта "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№ 2233) – это фейк и манипуляция. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Приняли закон № 2233. Юристы начали смотреть и уже в прессе начали возникать такие вещи, что произошла существенная манипуляция. Вставлена ​​фраза о запрете российского импорта в закон, юридически вообще не определено, что это такое: с территории России, или от резидентов России, или по электросетям России. Заявляют, что по сути импорт остался возможен, а эта фраза просто как "мир во всем мире", – сказал Гончаренко.

По его мнению, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус снова ввел общество в заблуждение, заявляя, что принятием законопроекта № 2233 депутаты запрещают импорт российского тока. Ведь осталась возможность импортировать российскую электроэнергию через Беларусь, а также возможность перетоков и поставки электроэнергии на рынок "на сутки вперед". Депутат считает такое прекращение импорта фейковое.

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"Произошла самая страшная манипуляция и фейковое прекращение импорта из Российской Федерации. Как просто фантик на конфете написали,что запрещается, а на самом деле оставили Беларусь, оставили перетоки, не дали определений. И хотя прямых договоров, прямого импорта не будет , но используется рынок "на сутки вперед". То есть мы видим, что столкнувшись с волной возмущения всего украинского общества, Герус, к сожалению, пошел путем "все оставить как есть" и просто сделать вид, будто что-то отменили", – сказал Гончаренко.

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Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№ 2233), которым, в частности, запрещается продажа и / или поставки электроэнергии импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутресуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед".

Коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября из-за "поправки Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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