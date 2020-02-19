Депутат от "Слуги народа" пришла в Раду с очень дорогой сумкой известного бренда

После "зарплатного" скандала в правительстве народные депутаты не сделали адекватных выводов. В Верховной Раде сфотографировали депутата от партии "Слуга народа" Викторию Кинзбурскую с роскошной сумкой от известного бренда Prada. Об этом сообщила журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко. Она показала на своей странице в Facebook фото парламентского фотографа Яна Доброносова и опубликовала данные из декларации нардепа Кинзбурской.

"В Раду носит Prada. Знакомьтесь, депутат Слуги народа по округу №171 Виктория Кинзбурская. До избрания в парламент была простой чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019 году, ее годовая зарплата составила всего лишь немногим более 87 тыс. гривен на посту заведующей сектором правовой работы департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Но сегодня в Раду она пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета Prada стоимостью 62,8 тыс. гривен. Это на 20 тыс. гривен больше даже месячной зарплаты без депутатских надбавок", – написала Стешенко.

При этом она отметила, что, согласно декларации, семья депутата не может похвастаться большим достатком. Она владеет бюджетным авто 2016 года, обычной квартирой и выплачивают банковский кредит.

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"Кстати, сегодня в "Слуге народа" меня пытались пожурить. Мол, "ну, чего ты к ним цепляешься за эти сумки. Ведь заработали, все ж указано в декларации". Ну-ну...", – добавила журналист.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине застыли на месте

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какая часть украинской экономики пребывает в тени. Так, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 млрд гривен.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Служба финансового мониторинга за 2019 год обнаружила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

А в начале февраля стало известно, что Национальный банк Украины разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, если этого потребуют сотрудники прокуратуры, Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Алексей Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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