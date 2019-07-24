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Депутатам на заметку: эксперты назвали ключевые для новой Рады экономические законы

24 июля, 13:56

Парламенту напомнили о важных реформах и "горящем" бюджетном процессе

Фото: AFP

Пока ЦИК подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сайт "Сегодня" расспросил экономистов о том, какими инициативами прежде всего должны заняться депутаты парламента нового созыва.

В целом, как отметили опрошенные специалисты, "изобретать велосипед" народным избранникам не нужно – необходимо завершить начатое.

"В парламенте есть около 100 законопроектов, которые старая Рада не голосовала. Если это все проголосовать, то будет прорыв, которого Украина раньше не видела", – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

В частности, для реализации структурных реформ нужно закончить проведение дерегуляции экономики. Необходимое законодательство уже наработано, отмечает Фурса.

"Вторая часть – верховенство права. Это главная проблема для экономики Украины, – продолжает эксперт. – В этом блоке есть законопроект о службе финансовых расследований, который Минфин наработал года два или три назад. Он (законопроект. – Ред.) должен забрать полномочия всех силовиков, которые сейчас являются главной проблемой для бизнеса".

Также, по мнению Глеба Вышлинского, исполнительного директора Центра экономической стратегии, парламент должен провести земельную реформу и отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения. Кроме того – пересмотреть логику приватизации госпредприятий.

"Много предприятий в списке запрещенных к приватизации находятся без всяких обоснований. Нужно переосмыслить необходимость сохранения госсобственности на предприятиях, которые не являются природными монополиями, где не нужно дополнительное регулирование, а просто есть устоявшиеся позиции, что это предприятие стратегическое", – отметил он.

Не стоит забывать и о грядущем бюджетном процессе, добавляет замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Нужно повернуть в нормальное русло бюджетный процесс. Потому что старая ВРУ так и не приняла Бюджетную декларацию и, соответственно, процесс формирования бюджета-2020 движется, но не в соответствии с Бюджетным кодексом. Согласно ему, в Раду бюджет должен быть передан уже 15 сентября. Беспокоит, что мы не соблюдем процедуру формирования бюджета 2020 года", – сказал Жалило.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве выразил уверенность, что через три-четыре года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Doing Business и улучшить оценки, полученные от международных агентств.


Также Зеленский отметил, чтовласти в течение следующих пяти лет не будут мешать бизнесу. Он призвал предпринимателей инвестировать в Украину "время, деньги и идеи".

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Тег бизнес, приватизация, депутаты, парламент, мораторий, инициативы, дерегуляция, земельная реформа, законопроекты

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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