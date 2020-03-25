Депутаты из "Слуги народа" просят не допустить дефолта: подробности

Принятие законопроекта, который совершенствует банковское законодательство, это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ

Депутаты из "Слуги народа" обратились к коллегам по парламенту с призывом не допустить дефолта Украины по международным обязательствам и поддержать законопроект №3260 относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам", – написали нардепы в Facebook.

Они указали на тот факт, что принятие законопроекта – это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.

Заявление на своих страницах разместили глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Никита Потураев, Лада Булах, Егор Чернев, Иван Юнаков, Вадим Галайчук, и Лиза Богуцкая, Анастасия Красносельская, Богдан Кицак, Виктория Подгорная, Елизавета Ясько, Татьяна Цыба, Марина Бардина, Александр Санченко, Анна Бондар, Андрей Мотовиловец, Виталий Безгин, Александр Мариковский, а также экс-премьер Алексей Гончарук. Этот список продолжает увеличиваться.

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Депутаты попросили Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.

Считалось, что парламент рассмотрит этот законопроект на внеочередном заседании в четверг, однако пока заседание перенесли на субботу. Дата рассмотрения законопроекта комитетом пока также неизвестна.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство направило в Верховную Раду законопроект, который совершенствует законодательство в банковской сфере и является частью требований Международного валютного фонда для предоставления финансовой помощи Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии.

Также мы сообщали о том, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%. Только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, которые планируют попросить у внешних кредиторов.

Эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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