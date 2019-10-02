Депутаты возмущены закупкой электроэнергии из России

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Члены парламентского комитета по вопросам энергетики устроили публичную порку председателю комитета Андрею Герусу.

Они раскритиковали его за несогласованную поправку, которую народный депутат внес в законопроект в день голосования.

И все бы ничего, но именно после этого маленького и незаметного изменения в документе одна компания энергетически независимой Украины начала закупать российскую электроэнергию.

Более того, первая поставка кремлевских киловатт, возмущаются депутаты, уже состоялась вчера, 1 октября. Последствия могут быть фатальными для украинской энергонезависимости, убеждены специалисты. Эксперты считают: Россия непременно воспользуется энергетическими рычагами для политических манипуляций. Поэтому, мол, это решение Андрея Геруса необходимо срочно пересмотреть.

"Выносится лоббистский вопрос в пользу какого-то олигарха. И когда мы начали отслеживать, кто может быть этим олигархом, выяснилось – это группа "Приват", которая закупила эту электроэнергию. Группа "Приват" относится к Игорю Коломойскому. Я сейчас с этим разбираться буду, готовить депутатское обращение, запрос в правоохранительные органы по ситуации, которая возникла", – заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Лидер профсоюза горняков сообщил, что со вчерашнего дня Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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