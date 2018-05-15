Дешевая гречка и "золотой" борщ: как изменились цены на продукты в Украине

В апреле 2018 года в Украине подорожали 80% продуктов, цены на которые подлежат государственному мониторингу. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В апреле наиболее существенно подорожала свинина — на 6 грн, или на 5%. Свинина стоит в среднем в Украине у 116 гривен за килограмм. Также в группу лидеров входит говядина, морковь, свекла, капуста, яблоки, куриные филе и тушка, которые подорожали от 1,1 грн к 2,5 грн", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, говядина за месяц подорожала 2,5 грн, или 2%. Стоимость килограмма говядины в среднем в Украине составляет 125 грн.

Морковь, свекла и капуста подорожали соответственно на 2 грн (18%), на 1,8 грн (17%) и 1,7 грн (23%). На конец апреля средняя цена килограмма моркови достигала 12,9 грн, свеклы — 12,6 грн и белокочанной капусты — 9,2 грн. Яблоки выросли в цене на 1,5 грн, или 8%, но в мае их цена уже начала снижаться.

Куриное филе и тушка в апреле подорожали соответственно на 1,4 грн. и 1,1 грн, или 2%. Среднестатистическая цена тушки — 55 грн, филе — 91,5 грн за килограмм. В апреле также почти 25 копеек выросла стоимость социальных сортов хлеба. На сегодня средняя цена самого дешевого белого хлеба составляет 15,2 грн за килограмм, а черного — 16,1 грн.

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Впрочем, некоторые продукты стали дешевле.

"За текущий период существенно снизились цены на гречку — на 1,2 грн, или 6%. За месяц гречка установила своеобразный рекорд, преодолев планку в 19 грн за килограмм. На конец апреля ее цена была 18,8 грн за килограмм. Как и предполагали эксперты, продолжает снижаться и цена украинского национального продукта — сала, которое стало доступнее на 1 грн, или 2%. Его средняя цена составляет уже 70 грн. Куриные яйца подешевели на 60 коп, или 2% и имеют среднестатистический ценник 26,6 грн за десяток", – отметил Дорошенко.

Напомним, по прогнозу Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина, по прогнозу эксперта, вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.

Подробнее о стоимости продуктов в Украине в ближайшем будущем читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украине грядет очередной скачок цен".