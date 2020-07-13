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Дешевле не будет: эксперты объяснили высокие цены на абрикосы в Украине

13 июля, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые фермеры говорят о потере 100% урожая фруктов

В Украине закончился сезон черешни, и покупатели настроились на снижение цен на другие фрукты и ягоды. Однако из-за плохой погоды, которая весной ударила по урожаю, цены на "витамины" остаются высокими. Так, сезон абрикосов в этом году начался в среднем на 8-10 дней позже, чем в прошлой. Эти фрукты продают оптом в среднем по 25 грн/кг, сообщили аналитики Fruit-Ukraine.

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"Производители сообщают о значительном снижении урожая косточковых в результате апрельских и майских заморозков, а некоторые фермеры вообще говорят о потере 100% урожая абрикосов. Операторы рынка ожидают, что цены на абрикос в течение этого сезона будут держаться на более высоком уровне по сравнению с показателями прошлого года", – объясняют эксперты.

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Аналитики сообщают еще об одной сложности для украинских производителей – покупатели предпочитают импортные фрукты.

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Дешевле не будет: эксперты объяснили высокие цены на абрикосы в Украине

"В Украине не существует местных брендов абрикоса, которые бы реализовывали свою продукцию в индивидуальной упаковке через розничные сети. Более того, производители почти не смотрят в сторону интенсивных технологий выращивания, которые не только являются экономически выгодными, но и позволяют выращивать фрукты высочайшего качества. Соответственно, на рынке преобладает импортная продукция, качество которой на порядок выше. Поэтому неудивительно, что потребители отдают предпочтение именно импортным абрикосам, и готовы платить больше за качественную продукцию", – комментирует ситуацию директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева.

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Напомним, в прошлом году Украине пришлось импортировать 7,4 тыс. тонн абрикосов на сумму 5,9 млн долларов. Основными странами-поставщиками выступили Греция, Испания, Молдова, Узбекистан и Турция.

Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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