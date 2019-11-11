Дешевый доллар помог ценам: эксперт спрогнозировал инфляцию до конца года

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%. К слову, в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года инфляция составила 0,7%.

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что фактический рост цен будет больше и составит 7-7,3%.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня", – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и – как результат – на коммунальные услуги.

Напомним, власти обещают существенно меньшую инфляцию уже в 2020 году. Улучшенные прогнозы уже заложены в проект бюджета-2020, который Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении на этой неделе, 14 ноября.

Также в обновленном проекте увеличены доходы и расходы, предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора. В Кабмине документ называют "бюджетом развития и безопасности". Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии сайту "Сегодня" оценила изменения и шансы выполнить главную смету страны.

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября.

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