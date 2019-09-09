"Дешевый" газ и прямые переговоры: Путину рассказали о планах "Газпрома" на Украину

Владимир Путин и Алексей Миллер / Фото: kremlin.ru

На фоне объявления даты трехсторонних газовых переговоров Украины, России и Еврокомиссии глава российского "Газпрома" Алексей Миллер обсудил ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

При этом Миллер отметил, что "Газпром" интересует, будет ли Украина закупать газ напрямую у российской компании. Как известно, от прямых поставок из РФ "Нафтогаз" отказался еще в ноябре 2015 года.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины", – сказал Миллер.

Он вновь заявил, что в случае заключения контракта с "Газпромом", "цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня". Однако, как неоднократно отмечали эксперты, такие заявления, скорее всего, являются уловкой.

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Кроме того, Миллер заговорил о двухстороннем формате переговоров России и Украины – без участия Еврокомиссии. Это идет вразрез с позицией "Нафтогаза", который до сих пор добивается от "Газпрома" выплаты почти трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", – сказал Миллер.

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Также Миллер заявил, что неопределенность с контрактом на транзит газа через Украину привела к тому, что "Газпром" решил увеличить закачку газа в подземные хранилища в Европе.

"До конца года "Газпром" закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года. <...> Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины", – сказал Миллер.

Напомним, главной темой трехсторонних переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает продлить на год действующий контракт. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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