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Дешевый и ненадежный: США объяснили Европе проблему с российским газом

2 мая, 13:49

Глава американского минэнерго сравнил покупку топлива с приобретением автомобиля

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Российский газ является "дешевым, но ненадежным". Об этом на энергетическом форуме в Брюсселе заявил глава минэнерго США Рик Перри, который предупредил ЕС об опасности "Северного потока – 2".

"Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes; покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей в Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет", – сказал Перри, отвечая на вопрос о том, почему ЕС должен покупать газ у США, если российский – намного дешевле.

В то же время, в ходе форума еврокомиссар по вопросам энергетики и климатических изменений Мигель Ариас Каньете заявил, что Евросоюз будет продолжать сотрудничество с США по вопросам энергетической безопасности в Украине.

"ЕС продолжит работать с США по вопросам энергетической безопасности стран, не входящих в ЕС. И здесь я хочу особенно упомянуть Украину. У нас идет продуктивный диалог о необходимости для Украины завершить реализацию энергетических секторальных реформ. И особенно тесно мы работаем с международными партнерами по разделению функций Нафтогаза, чтобы обеспечить полностью конкурентоспособный прозрачный газовый рынок в Украине", – сказал он.

Он добавил, что нужно "обратить повышенное внимание на ситуацию с обеспечением энергетической безопасности в Украине".

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. Такое решение было принято из-за дороговизны и ненадежности поставок. С тех пор Украина закупает газ на западной границе.

Кроме того, Украина планирует полностью перейти на газ собственной добычи:


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Тег газ, Россия, США, Перри, Украина, Каньете, Рик Перри

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Источник:

ТАСС

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