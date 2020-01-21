К госпрограмме кредитования бизнеса могут подключиться и госбанки: кому дадут денег

Власть планирует давать займы под 5% годовых и создать 90 тысяч рабочих мест

Фото: Ощадбанк / Facebook

Государственные банки могут присоединиться к госпрограмме по предоставлению доступных кредитов для малого и среднего бизнеса, которую 21 января утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания с руководителями госпредприятий и государственных банков.

"С 1 февраля должна быть запущена программа доступного кредитования 5-7-9% для людей на открытие собственного дела.

Важно, чтобы государственные банки присоединились к программе. Ее цель – стимулировать развитие предпринимательства в Украине. Государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов", – сказал Гончарук.

Он призвал руководителей государственных банков рассмотреть эту возможность и поддержать инициированную президентом программу.

Напомним, Владимир Зеленский дал старт программе поддержки малого и среднего бизнеса, которая предусматривает кредитование под 5, 7 и 9 процентов.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства" № 436, который Верховная Рада приняла 14 января 2020 года.

Реклама

Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для предоставления кредитов в рамках госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

"Программа позволит малым и средним предпринимателям открыть собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – отметили в пресс-службе президента.

Государственная программа будет способствовать созданию около 90 000 легальных рабочих мест только в первый год действия.

В тренде Владельцы евроблях встревожены: полиция взялась за водителей

Кредиты можно брать в любой сфере деятельности, в том числе в сфере энергетики, образования, здравоохранения, транспорта, производства, спорта, развлечения и любых других услуг.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку предпринимателям в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

"Также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога", – рассказали в пресс-службе президента.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине объяснили принцип работы новой госпрограммы. Предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентных пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама