Детектор лжи и экономия: госзакупки в Украине заработали по-новому

После перевода всех закупок на ProZorro в электронный форматправительство Украины запустило еще одну реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам министра, это позволит сделать процесс госзакупок более эффективным. Так, закупками будет заниматься меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямая специализация.

Реклама

"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе – детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов", – добавил Дубилет.

Кроме того, он отметил, что теперь государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

В тренде Новый проект от Минцифры приблизит украинский бизнес к Европе: подробности

В планах правительства до конца года – перевести почти все закупки на единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация имеет также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", – объяснил Дубилет.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Нововведения предполагают обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Также мы рассказывали, что в 2019 году в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама