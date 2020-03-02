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Детектор лжи и экономия: госзакупки в Украине заработали по-новому

2 марта, 09:53

Ксения Капустинская

Дубилет рассказал об изменениях и поделился планами

После перевода всех закупок на ProZorro в электронный форматправительство Украины запустило еще одну реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам министра, это позволит сделать процесс госзакупок более эффективным. Так, закупками будет заниматься меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямая специализация.

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"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе – детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов", – добавил Дубилет.

Кроме того, он отметил, что теперь государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

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В планах правительства до конца года – перевести почти все закупки на единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация имеет также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", – объяснил Дубилет.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Нововведения предполагают обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Также мы рассказывали, что в 2019 году в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам:

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детектор лжи полиграф госзакупки закупка реформы Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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