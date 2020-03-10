Детский труд в Украине: как и где школьникам легально работать

На украинском рынке труда появился новый тренд: по словам специалистов рекрутинговых структур, все больше школьников старших классов стремятся подработать в свободное от учебы время. Увы, на пути их желаниям стоит устаревшее трудовое законодательство, которое защищает права несовершеннолетних от "эксплуатации" детского труда. А новый закон о труде до сих пор не принят.

Почему эта проблема становится все актуальнее, и к чему приводят на практике запреты молодым людям на посильный "детский труд", разобрался сайт "Сегодня".

Почему подростки ищут работу

Как рассказала нам HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина, все больше несовершеннолетних размещают свои резюме на кадровых порталах. Если раньше количество резюме от подростков исчислялось десятками, то сейчас счет идет на тысячи. Например, за последние три месяца их на упомянутом сайте появилось почти 14 тысяч. Причем список соискателей регулярно обновляется. Что же ищет молодежь на рынке труда?

Как мы выяснили, просмотрев несколько рекрутинговых сайтов, разброс пожеланий у 14-16-летних соискателей места работы большой. От "рассматриваю все сферы" до конкретных: курьер, корректор, дизайнер, продавец-консультант, официант, сотрудник колл-центра и даже су-шеф (помощник шеф-повара).

Интересно, что должность су-шефа ищет 15-летний Николай, который указал в резюме, что два года он проработал поваром. То есть, начал трудиться в 13 лет, что незаконно, так как КЗоТ разрешает школьникам работать только с 14 лет. И то с согласия родителей и с кучей ограничений: укороченный рабочий день, неполная неделя, запрет работы не во время каникул и так далее.

По словам Татьяны Пашкиной, тех, кто с юных лет готов зарабатывать себе на хлеб (или на "масло" к хлебу), можно разделить на две категории.

"Первая категория – дети из малообеспеченных или неблагополучных семей, которых искать работу вынуждают материальные проблемы, – анализирует Татьяна Пашкина. – Резюме от таких подростков очень мало, ибо они, как правило, ищут работу через знакомых и чаще всего трудятся нелегально. Это могут быть рынки, автомойки, раздача флаеров, какие-то полузаконные кафе-"забегаловки" и так далее. Резюме на сайтах в основном размещают подростки, у которых денег, выделяемых родителями, не хватает на карманные и другие расходы. Либо не желающих отчитываться перед старшими, почему деньги истрачены на "это", а не на "то". Это вторая категория – молодые, но уже стремящиеся быть самостоятельными, люди, которые хотят заработать на какой-то гаджет, модную одежду и так далее, а не просить деньги у родителей".

Увы, желание подростков о легальном заработке наталкивается на суровую действительность жизни: работодатели, мягко говоря, не горят желанием связываться с несовершеннолетними "батраками": хлопот много, а выгода сомнительная, а то и никакая.

Преграды и препоны

В Государственной службе занятости нам разъяснили особенности легального трудоустройства несовершеннолетних. Главные из них таковы:

Согласно ст. 188 КЗоТ, на работу нельзя принимать тех, кому меньше 16 лет. Как исключение – можно принимать 15-летних по согласию хотя бы одного из родителей.

"Кроме того, для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на работу учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия одного из родителей или лица, его заменяющего", – уточнили в Госслужбе занятости.

Несовершеннолетние работают сокращенную неделю: 16-18-летние – 36 часов, 15-16-летние – 24 часа, те, кто старше 14 лет, но моложе 15 лет – тоже 24 часа, но работать им разрешается лишь во время школьных каникул. При этом оплата таким работникам начисляется как за полную рабочую неделю (40 часов).

Нельзя допускать несовершеннолетних к тяжелым работам и работам с вредными условиями труда, подземным работам (шахты, метрополитен) в ночную смену, сверхурочно, в выходные и праздничные дни, а также к работам, травмирующим детскую психику (например, забой скота, птицы).

Работа с тяжестями у подростков не может занимать более 1/3 рабочего времени, то есть очевидно, что в грузчики их вряд ли возьмут. 14-летнему мальчику запрещено поднимать более 5 кг груза, девочке – 2,5 кг, 15-летним соответственно 12 кг и 6 кг, 16-летним – 14 кг и 7 кг, 17-летним – 16 и 8 кг. Для 15-летнего подростка, если его возьмут подсобным рабочим на стройку – это ведро воды или три кирпича за один раз, и то не дольше, чем в течение двух часов в день.

Отпуск несовершеннолетнему положен 31 календарный день, а не 24 дня, причем в удобное для него время. Также предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для сессий и сдачи экзаменов.

Уволить тех, кому не исполнилось 18 лет, можно только с согласия районной (городской) службы по делам детей. Даже если подросток не справляется с заданием, прогуливает работу.

"При этом работодатели не имеют никаких льгот ни по налогообложению, ни по начислениям на зарплату несовершеннолетнего в Пенсионный фонд, – говорит Татьяна Пашкина. – Очевидно, что в таких условиях у них мало интереса заниматься малолетними работниками. Вот и приходится 14-15 летним соглашаться на работу без оформления, то есть без никаких гарантий, что их не обманут с расчетом, не заставят работать больше положенного, в выходные, во вредных условиях. А если травма – в лучшем случае дадут наличкой денег на лечение и скажут, что тебя никогда не видели".

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Стажировка: без денег нельзя, а платить не за что

Еще одной возможностью для молодых людей получить опыт первой работы является стажировка. Это в большей мере касается студентов, которые уже выбрали свою будущую профессию, и в меньшей мере – школьников, желающих прежде всего подработать. Но для них стажировка – тоже актуально. Увы, для работодателя взять стажера, да еще несовершеннолетнего, чревато неприятностями со стороны Госинспекции по вопросам труда.

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"Закон предусматривает прохождение стажировки для студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений, но по профессии, по которой приобретается образование, – разъяснила нам Татьяна Пашкина. – Также стажировку могут проходить зарегистрированные безработные для переподготовки либо повышения квалификации. Очевидно, что школьники ни под одну из категорий не подпадают, поэтому стажироваться на законных основаниях, с выдачей документа о том, что они прошли стажировку, не могут".

Территориальный директор рекрутинговой компании Ancor Ukraine Юрий Перч добавил, что бесплатная стажировка у нас не предусмотрена, то есть работодатель должен уплатить стажеру, даже не имеющему опыта работы, зарплату не меньше минимальной.

Это может быть либо оклад (4723 грн в месяц), либо почасовая оплата из расчета 28,31 грн/час. А также начислить на нее 22% единого соцвзноса и 1,5% военного сбора.

Что делать

Оба эксперта уверены: в современных реалиях трудовое законодательство, регулирующее работу несовершеннолетних, нуждается в либерализации. Но нужно ли поощрять желание детей рано начинать трудовую жизнь? Специалисты отвечают утвердительно.

"Подростки все равно будут пытаться заработать, так пусть это будет легально, – считает Татьяна Пашкина. – Поработав, они поймут, что такое рынок труда, как соизмеряются его реалии с их "хотелками", возможно, определятся, где бы они хотели приложить свои силы и умение. Это даст определенную информацию и родителям, куда устроить свое чадо".

Также Пашкина предлагает разрешить бесплатную стажировку с оформлением договора и выдачей предприятием документа, имеющего юридическую силу, о том, что такой-то человек стажировался там-то, научился тому-то. Работодатель не несет при этом материальных затрат, но получает возможность подготовить для себя нужного специалиста, а стажер – приобрести опыт работы, пусть и бесплатной.

"Но дабы не допустить "трудового рабства", стажировка не должна длиться более четырех недель. Потом стажера либо берут на работу, либо с ним расстаются", – уточнила Пашкина.

Юрий Перч говорит, что работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних или студентов и соблюдают при этом все нормы по оплате и охране труда, надо стимулировать налоговыми льготами. Например, снизить процент оплаты ЕСВ, не взимать с небольших "детских" заработков хотя бы военный сбор (1,5%). Такие нормы хорошо работают в ЕС. Например, во Франции работодатель получает налоговые льготы за работающих у него студентов, в Польше молодые люди до 25 лет освобождены от уплаты налога на доходы физлиц.

"Официальное трудоустройство школьников, желающих поработать, решает сразу несколько проблем: подростки не "тыняются" летом по улицам, порой создавая проблемы себе и правоохранительным органам, будущие студенты смогут четче и осознаннее выбрать свою профессию, приобретут компетенцию, раньше профессионализируются, – говорит Юрий Перч. – К тому же молодые работники энергичнее, быстрее, они лучше разбираются в вопросах диджитализации, чем взрослые. Есть у них и свои недостатки, например, устойчивость внимания, компетенция, более низкая социальная зрелость, чем у взрослых. Но тот, кто хочет работать, будет работать".

По словам экспертов, государству это тоже выгодно, так как повышает у молодого поколения лояльность к украинскому рынку труда и снижает трудовую миграцию. Главное препятствие для властей в принятии предложенных экспертами изменений – это так называемые капитальные затраты, которые дадут отдачу не сию минуту, а в будущем, через 5 лет и более.

Не секрет, что от безделья школьники нередко занимаются буллингом (травлей) тех, кто не может дать отпор. Как наказывают за буллинг, смотрите в сюжете:

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