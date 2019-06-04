Девальвация или колебания: каким будет курс гривни в июне

Эксперты по-разному прогнозируют поведение украинской национальной валюты

Фото: НБУ

С середины мая продолжавшаяся с февраля тенденция укрепления гривни, похоже, прекратилась, и украинская валюта стала сдавать позиции. По итогам месяца гривня потеряла 38 копеек, перепрыгнув с отметки 26,49 грн на 26,87 грн. И в первые дни лета тенденция продолжается.

В первой половине мая гривня еще продолжала укрепляться. За две первых недели месяца доллар подешевел еще на 38 копеек – с 26,49 грн 2 мая до 26,11 грн на 14 мая (официальный курс НБУ). А затем украинская валюта опять начала колебаться. На третьей неделе тенденция изменилась – американская валюта подорожала на 26 копеек, затем снова упала до 26,11 грн, после чего вновь начала обесцениваться, потеряв за последнюю неделю 76 копеек (курс НБУ на 31 мая составлял 26,87 грн).

При этом девальвация в последней неделе мая происходила несмотря на то, что Нацбанк – впервые за несколько месцев – начал активно продавать на рынке доллары. С 27 по 31 мая НБУ продал 43 млн долларов, купив при этом 11,5 млн дол. До этого регулятор больше покупал валюту, с 1 по 24 мая, например, золотовалютные резервы были пополнены таким образом на 500 млн долларов.

Всего по итогам мая гривня потеряла, а доллар укрепился на 38 копеек. Отметим, впрочем, что в мае американская валюта укрепилась и против большинства мировых валют. В первый рабочий день лета курс доллара снизится на 2 копейки – до 26,85 грн. Однако во вторник НБУ вновь вынужден был повысить официальный курс, причем сразу на 10 копеек – до 26,95 грн.

Очевидная тенденция на ослабление гривни дала ряду экспертов повод заговорить о том, что в нынешнем году девальвация гривни, характерная для второй половины года, началась слишком рано, уже с мая. Об этом, например, написал на своей странице в Facebook экономист, управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман, связав происходящее с активизировавшимися разговорами о дефолте.

"Иностранцы и население Украины, ранее покупавшие ОВГЗ, сразу приостановили эти покупки. Учитывая растущее долговое давление, без рефинансирования самых долгов Украине придется надеяться на валютные резервы НБУ. В принципе их достаточно и дефолт в современных условиях буде выглядеть "натянутой необходимостью". Однако впереди еще и парламентские выборы и обновление Кабмина. А затем другие политические сложности. И Украине понадобится или поддержка МВФ, или проведение быстрых и решительных реформ. Если отбросить политику, то гривна все еще имеет шансы удержаться до середины августа в пределах 26,2-27 грн/долл. Однако с учетом политических и долговых рисков, я рекомендую уже занимать более осторожные позиции относительно гривневых активов", – написал эксперт.

В то же время аналитики FOREX CLUB не прогнозируют существенного подорожания гривни в ближайшее время.

"Курс гривны в июне может колебаться в диапазоне 26,5 – 27,35 грн за доллар. Отметка 27 грн. за доллар остается зоной консолидации спроса и предложения", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

В последующие месяцы гривня перейдет в диапазон 27 – 28 грн за доллар, где и удержится до момента формирования нового правительства, добавляет эксперт.

"Наиболее болезненный вопрос для рынка – это спекулятивный спрос на гривню в связи с обсуждением возможности дефолта по украинским обязательствам. Ожидания и настроения нерезидентов, которые приобрели гривневые ОВГЗ на 41,8 млрд грн с начала года и создали сильное предложение валюты, меняются. Инвесторы закладывают дополнительные риски и сужают лимиты вложений в украинские бумаги. Это значит, что после погашения бумаг они будут выходить из Украины, что создаст повышенный спрос на иностранную валюту", – отмечает Андрей Шевчишин.

А вот спекуляции вокруг сотрудничества с МВФ, по мнению аналитиков FOREX CLUB, не окажут сильного влияния на валютный рынок.

Президент инвестиционной группы "Универ", финансовый эксперт Тарас Козак прогнозирует еще более низкий курс гривни в июне. По его мнению, такие факторы, как политические заявления или даже решения, как правило, оказывают влияние на курс только на короткий промежуток времени.

"Вообще, прогнозировать курс национальной валюты в очень короткий промежуток времени очень сложно. Потому что в любой момент могут произойти неожиданные события, которые окажут влияние на курс. Например, техногенная авария или обострение на Востоке, неоднозначное решение президента, правительства или парламента, резкое изменение цен на украинский экспорт или импорт и т.д. Если говорить о полугодии, то мы такие факторы обычно взаимодействуют друг с другом и в таком временном промежутке не оказывают особого влияния на курс. А краткосрочно такого рода факторы могут приводить к резкому росту или падению гривни", – объясняет эксперт.

По его словам, если подобные факторы в ближайшей перспективе не проявятся, курс национальной валюты будет колебаться в диапазоне 26-27 грн за доллар.

"Гривня будет находиться в том диапазоне, к которому мы уже привыкли за несколько последних месяцев: 26-27 грн за американский доллар. Средний прогноз – 26,5 грн/доллар. Даже можно сказать, что гривня будет придерживаться нижней части того коридора, то есть будет находиться в районе 26,3-26,4 грн. Во-первых, цена на энергоресурсы – нефтепродукты и газ – сейчас очень низкая, и это очень важно. Цена на товары нашего экспорты держатся приблизительно на одном и том же уровне. Объем валюты от украинцев, работающих за границей, тоже существенно не меняется. А значительная часть наших валютных доходов приплывает в страну именно от трудовых мигрантов. То есть ситуация сейчас стабильна", – говорит Тарас Козак.

По его мнению, факторы, которые действительно могут повлиять на курс, начнут действовать немного позже. Первый из них – ожидаемый отток спекулятивного капитала, который пришел в первом квартале – в начале второго как инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такая ситуация происходит ближе к концу лета в течение нескольких последних лет.

"Полтора миллиарда долларов вошло в Украину, конвертировались в гривню, и большая часть этой суммы будет возвращаться за границу, начиная с середины лета", – прогнозирует Тарас Козак.

Вторым фактором, который может оказать влияние на курс гривни, эксперт называет политический, связанный с приближающимися парламентскими выборами. Однако он считает его лишь потенциально опасным. То есть гривня не обязательно будет девальвировать накануне выборов или сразу после них, а только если антиукраинские силы вне Украины или внутри ее попытаются умышленно расшатать ситуацию.

Напомним, недавно "Сегодня" рассказывали, что золотовалютные запасы Украины сократились на 19 млрд долл.

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